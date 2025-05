2025-ös nyár: idén elmaradnak a hőhullámok Magyarországon

A Klímapolitikai Intézet a szezonális klímatrendekből kiindulva arra a következtetésre jutott, hogy a 2025-ös nyár ismét melegebb lehet az átlagnál, többszöri tartós és intenzív hőhullámokkal tűzdelve különösen Európában, a Kárpát-medencében és Észak-Amerikában. Ennek némileg ellentmond az AccuWeather nyári előrejelzése, miszerint idén elmaradhatnak a hőhullámok.

Ha hőhullám nem is várható, a fagyira biztos lesz kereslet idén nyáron is Fotó: Karnok Csaba/Délmagyarország

Németh Lajos szerint nemrég a Metropolnak nyilatkozott a nyári kilátásokról és mondott egy egészen meglepőt.

Ugyan egy kicsit enyhébb lehet az idei nyár, mint a 2024-es, de a nagy melegek elkerülhetetlenek. A magyarországi rekord meleg ezúttal nem fog nyáron megismétlődni

– fogalmazott a meteorológus.

Sokan már javában tervezik a nyári vakációt, hiszen a tavasz utolsó hónapjában járunk már. Vajon milyen lesz 2025 nyara? Ismét pokoli hőség vár ránk? Vagy ezúttal enyhébb lesz az idő? A legfrissebb kutatási eredmények alapján a La Nina jelenség kezdetben enyhülést hozhat, de azután ez a hatás megszűnik és berobban a banánérlelő forróság. Nos, nézzük, hogy az AccuWeather mit is prognosztizál. Egészen hihetetlennek tűnik, de júniusban nagyjából ugyanolyan időjárás valószínű, mint április utolsó napjaiban volt, vagyis 23-28 fokos meleg, ami egyáltalán nem pusztító forróság. Az is látszik az előrejelzésből, hogy mindössze 3 olyan nap lesz júniusban, amikor nem takarják egyáltalán felhők az eget és nem lesz csapadék. A harmadik döbbenetes adat, hogy 30 fokra, vagy annál melegebbre egyáltalán nem számíthatunk a nyár első hónapjában.

No, de milyen lesz a július? Ebben a hónapban már többet fog sütni a nap és valamivel melegebb is várható, de banánérlelő melegre azért ne számítsunk. 8 olyan nap lesz, amikor a hőmérséklet eléri a 30 fokot és mindössze 7 olyan nap, amikor 1 fokkal meg is haladja ezt. Vagyis a prognózis szerint szó sincs arról, hogy a korábbi hírekhez foghatóan 43-46 fokos brutális meleg törne ránk. Az augusztusi prognózis kilencedikéig lát el, ebben az időszakban sem emelkedik a hőmérséklet 30 fok fölé. Lehet, hogy mindez még jól is jön, hiszen mondjuk a Balaton partján igazán kellemes lehet a fürdőzés egy 28-30 fokos melegben is.