A női szervezet rosszabbul viseli a kánikulát: egyre többen esnek áldozatul a nyári hőhullámoknak

Jelenleg is egy hőhullám sújtja hazánkat és Európát, ami az egészséges, fiatal szervezeteket is megviseli. Az európai városok vezetői számos településen hőségriadót rendeltek el, és különféle intézkedésekkel igyekeznek a kánikulától szenvedő emberek egészségét védeni, ám sajnos ez nem mindig sikerül. Az idősek, különösen a krónikus betegségben szenvedőek viselik rosszul a extrém meleg időjárást. A Nature Medicine egészségügyi folyóiratban megjelent cikk szerint 61 ezernél is több áldozata volt tavaly nyáron a nagy melegeknek.

Napjainkra akár 40 fokos hőmérsékletet elérheti nyáron a hőmérő higanyszála Fotó: Pixabay

Az egyre melegebb egyre több áldozatot követel

A barcelonai székhelyű Globális Egészségügyi Intézet adta közre a tanulmányát, melyben az Európai Unió statisztikai szervezetének, az Eurostatnak az adatait használták fel. A cikkben kifejtik, hogy 2022 volt az eddigi legmelegebb nyár, amikor 61 ezernél is több emberrel végzett az extrém hőség, ráadásul az intézet az adatok elemzése után arra jutott, hogy 63%-kal több nő halt meg hőség miatt, mint férfi. A kutatók a 2015-2022 közötti időszakra vonatkozó adatokból dolgoztak, ami 35 európai ország 823 régiójából gyűjtöttek össze.

A mediterrán országok lakói vannak a legnagyobb veszélyben

Azokban az országokban haltak meg a legtöbben, ahol a legmelegebbek a nyarak Európában. A tanulmány értékelése szerint abszolút értékben 2022 nyarán Olaszországban volt a legtöbb hőségnek tulajdonítható haláleset, összesen 18 010 áldozattal, ezt követi Spanyolország (11 324) és Németország (8 173). Ha tisztán a hőség okozta halálozási arányt nézzük akkor is a negatív lista élére Olaszország került 295 áldozattal, ezt követi Görögország (280), Spanyolország 237 és Portugália 211 áldozattal. Az európai átlagot 114 emberre becsülték.