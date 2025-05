Kiknek ajánlhatjuk fel az adónk 1+1%-át? Íme a lista!

A személyi jövedelemadónk 1%-át felajánlhatjuk különböző szervezeteknek, egyesületeknek, másik 1%-ot pedig például az egyházaknak. Utánajártunk, hogy hogyan lehet ezt a legegyszerűbben megtenni és annak is, pontosan kiknek lehet felajánlani az összeget.

Így lehet a legegyszerűbb felajánlani az adó 1+1%-át! Fotó: nav.gov.hu

Kik ajánlhatják fel az adójuk 1+1%-t?

Bárki, aki személyi jövedelemadó-bevallást ad, jogosult az adójának egy meghatározott részéről is rendelkezni. Vagyis a magánszemélyeken túl az egyéni vállalkozók és az őstermelők is felajánlhatják a befizetett adójuk egy százalékát. Akkor is, ha a bevallásban a fizetendő adó 0 forint az adókedvezmények miatt!

Kiknek lehet felajánlani a pénzt?

Kedvezményezettet két csoportból lehet választani, de mindegyikből csak egyet-egyet. Az egyik csoportjába a civil kedvezményezettek tartoznak, vagyis az egyesületek, alapítványok és közalapítványok, emellett a Magyar Tudományos Akadémia, az Állami Operaház, a levéltár vagy az országos múzeumok, egyetemek. A másik csoportba (további 1%-os felajánlás) egyrészt az úgynevezett technikai számos kedvezményezettek tartoznak, vagyis a bevett egyházak, vallási egyesületek és nyilvántartásba vett egyházak, másrészt a Nemzeti Tehetség Program. A civil kedvezményezettek hivatalos listája itt található, míg a technikai számos kedvezményezetteké itt.

Az egyházaknak tett felajánlás nem egy évre szól Fontos tudni, hogy míg az egyesületeknek tett 1%-os felajánlásról évente kell nyilatkozni, addig az egyházaknak tett +1%-ról nem. A nekik tett felajánlást a nyilatkozat visszavonásáig a következő években is figyelembe veszi a NAV, hacsak máshogy nem döntünk.

Hol és hogyan lehet a legegyszerűbben felajánlani az összeget?

Az szja 1+1 százalékáról rendelkezni legegyszerűbben Ügyfélkapu+-al vagy DÁP mobilappal lehet a NAV eSZJA felületén, vagy az online nyomtatványkitöltő program segítségével.

Mire van szükség az 1%-os felajánláshoz?

Először is, hogy időben bevalljuk a jövedelmünket és befizessük az adókat. Ezen kívül szükség lesz a választott szervezet adószámára, illetve az egyház technikai számára, de az online nyilatkozók esetében elég a szervezet vagy egyház nevét beírni az eSZJA felület kitöltést segítő keresősávjába.