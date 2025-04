"Két éve nincs fedél a fejem felett, 18 évesen vonatokon élek, de nem bánom"

Egy német tinédzser, Lasse Stolley mindössze 16 évesen úgy döntött, elhagyja otthonát és lakását, hogy vonatokon éljen. Azóta éjszakai járatokon alszik, étkező kocsikban reggelizik, és uszodákban vagy sportlétesítményekben zuhanyozik. Életmódja miatt igazi internetes különc lett, blogján és Instagramján rendszeresen osztja meg élményeit.

Lasse Stolley két éve vonatokon él Fotó: YouTube

A döntést azután hozta meg, hogy az iskola utáni tanulószerződéses képzése 2022 nyarán meghiúsult. Ekkor váltotta ki a Bahncard 100-at, amely évi 10 ezer euróba kerül, de korlátlan utazást biztosít első osztályon Németország teljes vasúthálózatán. A kezdet nem volt egyszerű, szüleit is hosszasan kellett győzködnie, de végül elfogadták, hogy fiuk nomád életre vált – írja a Daily Mail.

A mindennapi kihívások között az alvás is szerepel. Elmondása szerint „nagyon jól tud aludni a vonatokon”, és számos módszert kipróbált, mire megtalálta a számára legkényelmesebbet: négyüléses szakaszon alszik, lábait az egyik ülésre teszi, térdeit pedig felhúzza. Próbálkozott már poggyásztérben, sőt, ülések alatt is, de a legjobbnak ezt a pozíciót találta. Ráadásul nem sok cuccal rendelkezik: egy 32 literes hátizsákkal utazgat, amiben minden holmija elfér. A szabadság érzése az, amiért ezt az életet választotta.

Néha a vonatok engem is idegesítenek, ha késnek, de a vonat számomra szabadság – minden nap eldönthetem, merre utazom.

A sztrájkok ugyan megnehezítik az életét – ilyenkor reptereken vagy barátoknál alszik –, de ettől még együtt érez a vasutasokkal, hiszen ismeri a rendszer problémáit.

Bár jelenleg kevesebbet posztol, utoljára egy budapesti kirándulásról osztott meg képet, a hírek szerint ma is felbukkan néha a német vonatokon. Lakcím nélkül, szabadon, a sínek mentén él, esténként pedig továbbra is vonatüléseken hajtja álomra a fejét. Az élete ma már a síneken zajlik, és egyelőre nem is tervezi, hogy visszatérjen a hagyományos mindennapokhoz.