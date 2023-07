"Rettegtem a halálom előtt" – szellemvadászok beszélgettek az elátkozott enyingi Rebeka szellemével

Speciális műszerekkel járja az országot egy szellemvadászatra szakosodott pár. Marika parapszichológiából diplomázott, de társa, Janó is otthon érzi magát a spirituális témákban. Ő – állítása szerint – olykor látja is a holtak lelkét. Ránézésre hétköznapi emberek, viszont nem éppen szokványos élményeket szereznek rendszeresen.

Marika és Janó elhagyatott helyeket keres fel Fotó: Ripost / Vaskó Tamás

A pár a szokatlan tevékenységéhez speciális műszereket is használ. A keresztény teológia szerint ugyan a lelkek nem az anyagi világhoz tartoznak, Janóék magyarázata szerint a szellemek is rendelkeznek energiával, és egy elektromágneses mező veszi őket körül.

Az otthonunkban gyakran meglátogatnak minket halottak lelkei, hogy a segítségünket kérjék valamiben. Egykor hús-vér emberek voltak, de a lelkük valamiért itt ragadt. Őket szabad szemmel is érzékeljük, igaz, leginkább csak árnyakat tapasztalunk belőlük

– mondta a Borsnak Marika és elárulta: gyakran megesik, hogy nem a szellemek mennek hozzájuk, hanem kifejezetten ők keresik fel a lelkeket.

A szellemvadászok speciális eszközöket használnak Fotó: Ripost / Vaskó Tamás

Néhány napja Enyingre utaztak, hogy utánajárjanak egy régi legendának: az 1700-as években a helyi református lelkész igencsak szép, 15 éves lánya több házas férfit is elcsábított. A felbőszült feleségek elátkozták, majd kínok kínjai közt meghalt. A katolikus temetőben temették el, ám a koporsóját a föld is kivetette magából. Hiába hantolták el újra, a jelenség többször megismétlődött, ezért a kőkoporsót végül lebetonozták. A helyiek állítják: Rebeka szelleme pontban éjfélkor mindennap megjelenik, leül a padra, majd sír.

– Kíváncsiak voltunk, mi igaz, az egészből.

Alig jelzett éjfélt az óránk, Rebeka valóban megjelent a padon. Láttuk, hogy gyönyörű

– mesélte Marika, aki állítja: még beszélgetni is tudtak a lánnyal.

Janó és Marika állítja: beszélgettek Rebekával Fotó: Szellemvadászok

– Több eszközünk is alkalmas a szellemekkel való kommunikációra. A Spirit boxon keresztül a saját hangján tud megszólalni a szellem, női és férfi hangon is. A DNA ITC egy olyan transzkommunikációs eszköz, amely hang és szöveg formájában is mutatja a szavakat a műszeren. Az EVP pedig egy elektronikus hangrögzítő.

Rebeka elmondta, hogy valóban szenvedett a halála előtt. Nagyon kedves volt és megdicsérte a karkötőmet

– mosolygott a szellemvadász nő.

Mindenkinek jogában áll abban hinni, amiben akar – lehet, hogy a szellemvadászokkal csak igen élénk fantáziájuk játszik, de ki tudja...