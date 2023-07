Elátkozott sír: Mihály szelleme még mindig szerelmét keresi

A felvidéki Korláti nevű falu temetőjében áll egy kis sír. Az idő múlása és az elhanyagoltság jól látható az ütött-kopott síremléken, amiről a korábban elhelyezett fotó is hiányzik. Ám ha az ember közelebbről megnézi sírkőfeliratot, világosság válik számára, hogy az eltemetett személy életét nem mindennapi szerelmi dráma árnyékolta be.

„Itt nyugszik egy megcsalt szív” – olvasható a sírfelirat a Korláti temető egyik sírján (Fotó: Rimava.sk)

Szerelem első látásra

1935-ben az akkor hazánkhoz tartozó Korlátiban élt egy fiatal lány, Juhász Mária, akit joggal tartottak az egész falu legszebb lányának. Nem csoda, hogy folyton legények legyeskedtek körülötte. Több olyan fiú is akadt, aki szívesen vitte volna oltár elé a szépséges Máriát. A lány szívét számos udvarló közül végül Hok Mihály, a helyi kőfejtő kőfaragója nyerte el, a visszaemlékezések szerint a lány és a fiú egyből megtalálta a közös hangot a másikkal. Ahogy mondani szokták, szerelem volt első látásra. Mária szülei viszont egyáltalán nem voltak ettől elragadtatva, mert nem ilyen vőlegényt szerettek volna a lányuknak. Mária édesanyja nem titkolta, hogy neheztel a fiúra, Mihály abban reménykedett, hogy idővel elfogadja őt kedvese anyukája. Ám mindez hiábavalónak bizonyult, és pár héten belül a lány apja már leendő vőlegényt is talált a lányának. Mária anyja előállt egy tervvel. Már lehetett tudni a faluban, hogy októberben a fiatalt besorozzák katonának. Remek lehetőség volt ez arra, hogy a szerelmespárt elválasszák egymástól.

Ördögi terv

A terv készen állt, már csak az októbert kellett kivárni. Mivel erről az összeesküvésről többen is tudomást szereztek, csak idő kérdése volt, mikor jut el a hír Mihály fülébe is. Ahogy arra számítani lehetett, akadt is egy jótét lélek, aki megsajnálta a fiút és elmesélte neki, mire készülnek a lány szülei. Mihály először el sem akarta hinni, amit hallott, majd figyelni kezdett a környezetére és Mária szüleire.

A fiút teljesen összetörte a szörnyű felismerés: itt valóban csak arra várnak, amíg bevonul, hogy Máriát feleségül adják valaki máshoz. Kétségbeesetten gondolkodott azon, mit tehetne, hogy valahogy megmentse és a maga javára fordítsa ezt az egész helyzetet. Nem született megoldás, tudta, hogy örökre elveszíti a nagy szerelmét.

Szörnyű döntés

Mihály nem volt hajlandó elfogadni ezt a tényt, a szíve nem akart másért dobogni. 1935 augusztusának közepén nehéz lelki vívódás után döntött: ha Mária nem lehet az övé, akkor másé sem lesz. Egy hamis illúzióba ringatta magát, miszerint amikor együtt elhagyják ezt a világot, egymás mellett találkoznak a másik, jobb világban. Beszerzett egy revolvert 1935. augusztus 22-én délután, és miután végzett a munkában, Mária otthona felé vette az irányt. Amikor odaért hozzá, váltottak pár szót, majd Mihály revolvert rántott és fejbe lőtte szerelmét. A bal halánték környékén találta el a lányt, aki öntudatlanul a földre rogyott. A járókelők az ablakon keresztül észrevették, mit tett a fiú, ezért megátkozták. Mihály élettelen szerelmére nézett, majd maga felé fordította a revolvert. Az első lövés a szívére irányult, ám a fiú meglepődve tapasztalta, hogy még életben van. A második lövéssel torkon lőtte magát, viszont ezt is túlélte. Csak a harmadik lövés oltotta ki az életét, amikor fejbe lőtte magát.

Nyughatatlan szív

Amikor a lány gardedámjai megérkeztek, egy hatalmas vértócsában fekve találták meg a szerelmespárt. Azonnal megszervezték a rimaszombati kórházba szállítást. A szerelmespár mindkét tagját megműtötték. Hok Mihály soha nem ébredt fel, és örökre elhagyta a boldogtalan világot. Juhász Mária, bár súlyos sérülést szenvedett, az orvosoknak sikerült megmenteniük az életét.

Korlátiban, a régi síron csak Hok Mihály neve áll a megcsalt szívről szóló szavakkal. Juhász Mária későbbi sorsa ismeretlen maradt. A legenda szerint a halott szerelmes a mai napig képtelen egyedül nyugodni a túlvilágon, ezért szelleme visszajár az élők közé és Máriát keresi.