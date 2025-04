Pusztító rákdiagnózist kapott a kétgyermekes édesanya: az orvosai cserbenhagyták

Lauren Bannon hónapokon keresztül küzdött megmagyarázhatatlan tünetekkel. Az ujjai reggel és este is megmerevedtek, emellett gyomorfájdalmak és gyors fogyás is nehezítette a mindennapjait. Az orvosai kezdetben reumás ízületi gyulladásra és refluxra gyanakodtak, de semmi sem hozott enyhülést. Úgy érezte, cserbenhagyták, mintha csak gyors gyógyszerfelírásra szorítkozna a rendszer, és nem figyelnének igazán rá. Végül, kétségbeesésében egy mesterséges intelligencia segítségét kérte.

Az orvosai kezdetben reumás ízületi gyulladásra és refluxra gyanakodtak Fotó: Pexels

Mivel munkájához már használta a ChatGPT-t, beírta a tüneteit, és megkérdezte, mi utalhat ilyen panaszokra. A válasz meglepő volt: a program a Hashimoto-betegség lehetőségére hívta fel a figyelmét, és azt javasolta, kérje meg orvosát, hogy vizsgálja meg a TPO-szintjét. Bár az orvos kezdetben kizárta a lehetőséget, mivel nem volt családi előzmény, Lauren kérésére mégis elvégezték a vizsgálatot – és az eredmény pozitív lett.

Ezután ultrahangot végeztek a pajzsmirigyén, ahol két apró daganatot találtak. 2024 októberében megerősítették, hogy rákos elváltozásról van szó. 2025 januárjában eltávolították a pajzsmirigyét és két nyirokcsomót, és azóta folyamatos megfigyelés alatt áll - írja a Mirror. A negyvenéves, kétgyermekes anya biztos benne, hogy ha nem használta volna a ChatGPT-t, a daganat felfedezetlen maradt volna.

Nem jelentkeztek nálam a Hashimoto-betegség tipikus tünetei, nem voltam kimerült, nem éreztem fáradtságot. Ha elfogadtam volna a reumagyógyszereket, a rák szétterjedt volna a testemben.

Azt mondja, a szoftver megmentette az életét. Most már bátran ajánlja másoknak is, hogy kérdezzenek rá az egészségügyi problémáikra, még ha óvatosan is – hiszen egy egyszerű keresés akár életet is menthet.