Tűzzel-vassal vennék fel a harcot a sztratoszférafegyver ellen: lefagyott a NASA, nem tudja, mitévők legyenek

A saját bőrünkön érezzük, hogy a Föld klímája változik. Ha visszaemlékezünk a gyerekkorunk, akkor bizony az eszünkbe ötlik, hogy mennyivel másabb volt akkoriban az időjárás: karácsonykor hatalmasakat szánkóztunk, óriási hócsatákat vívtunk meg és hóembert építettünk. Manapság azonban alig hullik le pár pehely hó telente. Egyre nagyobb a szárazság és a hőség, és a tavasz és az ősz, azaz az átmeneti évszakok is megszűnőben vannak. A klíma egyébként mindig is változott. Mindig voltak átmeneti jégkorszakok és felmelegedések, a bolygó történelme során számtalan jelentősebb klímaváltozás volt már az emberi tevékenységtől függetlenül is. Sokak szerint azonban az ember felgyorsítja a visszafordíthatatlan folyamatokat, éppen ezért a tudósok egy része azon töri a fejét nap mint nap, hogy miképpen lehetne lassítani a klímaváltozást. Most egy különös ötlettel rukkoltak elő, amely nagyon megosztotta az embereket.

Sokat változott a Föld klímája

Az Egyesült Királyság Fejlett Kutatási és Feltalálói Ügynöksége (ARIA) 57 millió dollárt készül kifizetni arra a célra, hogy tompítsák a nap sugárzását. Az ötletet a vulkánkitörések adták: a kitöréseknek ugyanis természetes hűtő hatásuk van. Ezen elgondolás alapján a Föld sztratoszférájába olyan aeroszol részecskéket permeteznének, amelyek a Nap energiájának egy részét elterelnék a bolygonkról - írja a Mirror.

Az ötlet hatalmas vitát váltott ki. Vannak, akik szerint mindent érdemes megragadni, hogy mentsük a menthetőt, mások azonban sokkal nagyobb óvatosságra intenek. A szkeptikusok azzal érvelnek, hogy nem lehet tudni, hogy egy ilyen kísérlet milyen hatással lehet a környezetre: elképzelhető, hogy olyannyira tompítaná a napsugárzást, hogy a Föld ökoszisztémája összeomlana, a növények haldokolni kezdenének, az állatok elpusztulnának, és az emberiségre is károsan hatna.