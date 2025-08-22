UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Nagy erőkkel folyik az életmentés a magyar főúton, mindenkit a helyszínre riasztottak

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 20:05
Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.
Motorkerékpárossal ütközött össze egy személyautó Keszthelyen, a 71-es főút 102-es és 103-as kilométerszelvénye között, a körforgalom után. A városi hivatásos tűzoltók áramtalanították a kétkerekű járművet. Az egység és a társhatóságok járművei mellett mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, ahol irányítás mellett halad a forgalom a karambol miatt - íja a katasztrófavédelem

 

