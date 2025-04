Rémisztő adatot közöltek a várospusztító aszteroida becsapódásával kapcsolatban

Már több ízben beszámoltunk az YR4 névre keresztelt aszteroidáról, amelyet várösölőnek is hívnak, miután a mérete miatt, ha valóban a Földbe csapódna 2032-ben akkor 500-szor erősebb robbanást szabadítana fel, mint a Hirosimára dobott atombomba. Erre az esély így is rémisztően magas, 3.1 százalék volt februárban. Most azonban a tudósok még ennél is rosszab számot közöltek: 3.8.

Fotó: Shutterstock

Szerencsére ez az érték azonban már a Földet érinti, hanem a holdat. Ez habár szintén súlyos következményekkel járna, mégis talán jobb, mintha a Földet érné, amire már szinte semmi esély nincs Luca Conversi tudós szerint, aki azt is elárulta, hogyan csökkenthetett a 20%-os becsapódási esély szinte nullára:

Ha egy még hosszú évekre távol lévő tárgyat vizsgálunk, akkor sok a bizonytalanság

- emelte ki hozzátéve, hogy eleinte a Föld volt az, ami leginkább a YR4 útjában volt a számítások szerint. Ezeket azonban, ahogy jobban vizsgálták, és csökkent a becsapódási terület, bolygónk kikerült belőle.

Igazából szint emindne alkalommal ez történik

- árulta el kiemelve, ennek ellenére az YR4 nem volt téves riasztás, írja a TheSun.