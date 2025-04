Jégeső és brutális szél csaphat le pillanatokon belül

Hamarosan országszerte megváltozik az időjárás, amihez a hirtelen kialakuló viharok is hozzájárulnak. A korai nyárnak ráadásul jégesővel szakadhat vége, amire több vármegyében is figyelmeztetik az ott élőket.

Jégeső eshet az ország több pontján Fotó: Karnok Csaba

Jégeső csaphat le többek között Győr-Moson-Sopron vármegyére is, ahol az elsődleges veszélyforrást a villámlások, a viharos erejű szél, valamint a jégeső jelentik. Az extrém módon szeszélyes áprilisi időjárás a Bács-Kiskun vármegyében élőket sem kíméli majd. A korábbi eső, havas eső, havazás után ezúttal jégesőre lehet számítani. Mindez azért is érdekes, mert az ország egyes pontjain közel 30 fokot is mérhetsz.

A HungaroMet elsőfokú figyelmeztetést adott ki zivatarveszély és jégeső miatt az ország egész területére. Csütörtök estére a zivatarok környezetében viharos (60-90 km/h) kifutószél, jégeső (akár 2 cm-es darabokkal), intenzív csapadék előfordulhat (nagyjából 15 mm). Egy-egy helyen, elsősorban a Dunántúl keleti felében, illetve középső országrészben estig, késő estig akár heves zivatar is előfordulhat (a 2 cm-esnél nagyobb jégdarabok, a 90 km/h-ásnál nagyobb széllökés). A többször ismétlődő záporokból, zivatarokból az említett területeken lokálisan 25 mm feletti csapadék is hullhat. A fent említettek miatt kiadott riasztás egyelőre csak április 17. éjfélig érvényes. Azt követően a veszély egy időre csökkenni látszik, de így sem számíthatsz arra, hogy kellemes, kora nyárias időben töltöd a húsvéti ünnepeket.

Ez jön a jégeső után

A Köpönyeg előrejelzése szerint péntekre virradóan a mediterrán ciklon sokfelé okoz esőt, záport, elszórtan zivatart. Emellett délután délnyugat felől egyre többfelé szakadozik a felhőzet, hosszabb-rövidebb időszakokra kisüt a nap. Többfelé élénk, néhol erős lesz a délies szél. Néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet, de a maximumok így is 17 és 23 fok között alakulnak.

Szombaton sok napsütés várható, a napközben megnövekvő gomolyokból helyenként előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A délnyugati szél még többfelé élénk lehet. A szél ellenére délután 18-23 fok várható.