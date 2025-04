Húsvétra már kiadták az országos riasztást, ezt nem láttuk jönni

Habár a hét második felére fordulva szépen, lassan és fokozatosan megnövekszik a felhőzet, amiből egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, továbbra is marad a tavaszi, már-már kora nyári időjárás. Csütörtökön napközben ugyanis 23-24 fokos átlaghőmérséklet várható országszerte, néhol még feljebb is csúszhat a hőmérő higanyszála az erős délkeleti szél ellenére is - írja a Köpönyeg.

Marad a kora nyári időjárás. Fotó: Koponyeg

Nagypénteken folytatódik a borús időjárás, amiből már több felé várható eső, zápor és zivatar is. Emiatt a hőmérséklet is csökkenni fog 15-21 fok közé, és a HungaroMet országos, minden vármegyére szóló riasztást is kiadott:

Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat

Országos riasztás van érvényben. / Fotó: HungaroMet

A hétvége első napján, Nagyszombaton újra többórás napsütésre lesz kilátás, szombaton már kevés esély lesz csapadékra vagy épp zivatarra, ami a hőmérséklet ismételt melegedését eredményezi majd. 21-22 fokokat mérhetünk, ez az átlag pedig több napon át fennmarad majd.