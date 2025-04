Konkrét számok derültek ki a japán Baba Vanga horrorjóslatáról: ennyi ember halála fog bekövetkezni júliusban

Ki ne álmodozott volna élete során legalább egyszer-kétszer arról, hogy látja a jövendőt? Hogy lát olyan dolgokat, amelyeket a hétköznapi emberek nem képesek látni? Milyen sok dologra használhatnánk ezt a képességet! Bizonyosan meggazdagodhatnánk, és pontosan tudhatnánk, hogy mit kell tennünk a boldog életért. A jövőlátás azonban csak kevesek kiváltsága, és nagyon ritka az olyan látnok, aki szinte hiba nélkül dolgozik. Legendás jós volt a francia Nostradamus, ugyanakkor a múlt évezredben élt Baba Vanga, most pedig az élő Nostradamus lát el bennünket próféciákkal. Nemrégiben azonban feltűnt a világ színe előtt egy újabb látnok, aki döbbenetes pontossággal, szinte hiba nélkül tesz jóslatokat. Ő a japán Baba Vanga.

Borzasztó jóslatra derült fény

Ryo Tatsuki egy japán pszichikus, félelmetesen pontos jóslatai miatt pedig a japán Baba Vangaként emlegetik. Napra pontosan megjósolta többek között Diana halálát és a Covid érkezését, most pedig egy olyan próféciát adott, amely az emberek egy jelentős részét kergette pánikba. Ahogyan azt már korábban megírtuk, Tatsuki egy meglehetősen aggasztó figyelmeztetést adott ki, egy olyan esemény miatt, amely még ebben az évben, júliusban be fog következni: a jóslat szerint az óceán "forrni fog" Japántól délre, ami katasztrófát jelenthet az ország számára. Sokan az álmot a tenger alatti vulkánkitörésként értelmezik, amely elég erős lenne ahhoz, hogy egy úgynevezett megaszökőárat váltson ki. Tatsuki azt is megjósolta, hogy a szökőárnak óriási becsapódási zónája lesz, amely elegendő lenne ahhoz, hogy hatalmas pusztítást hajtson végbe Japánban, Tajvanon, Indonéziában és az Északi-Mariana-szigeteken.