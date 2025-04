Országos fagy és hózápor áprilisban: brutális idővel indul a hét

A hét eleje hűvös és borongós idővel indul: hétfőn, április 7-én országszerte faggyal kezdődik a nap, napközben pedig csupán 3 és 10 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Az ég többnyire erősen felhős marad, és elszórtan záporokkal vagy hózáporokkal is számolni kell. A hét második felében fokozatosan enyhül az idő, de továbbra is gyakoriak maradnak a felhők és az időszakos záporok, miközben a nappali hőmérséklet már elérheti a 12-15 fokot is a Köpönyeg szerint.

A hét második felében fokozatosan enyhül az idő Fotó: Pexels

Hétfő, április 7.:

Erősen felhős lesz az ég, néhol zápor, vagy hózápor még előfordulhat. Reggel országos fagy lesz, délutánra 3 és 10 fok közé melegszik a levegő.

Kedd, április 8.:

Erősen felhős idő várható, elszórtan fordul elő zápor, vagy hózápor. Reggel 0, délután +9 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők. Az északnyugati szél megerősödik.

Szerda, április 9.:

Gyakran lesz erősen felhős az ég, de már csak elvétve fordul elő csapadék. Az északnyugati szél újra erőre kap. Kissé melegszik már az idő: délután 12-13 fok valószínű.

Csütörtök, április 10.:

A legtöbb helyen erősen felhős időre számíthatunk, elszórtan záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati, nyugati szél gyakran élénk lesz, helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között várható.