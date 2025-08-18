„Aphrodité köztünk él…” - Zimány Linda szexi fotóitól olvadoznak a rajongók

Zimány Linda igen aktív a közösségi oldalán, ahol előszeretettel oszt meg szexi fotókat. Ez pedig érthető is, hiszen a csinos modell bomba formában van.
Zimány Linda ezt most is bizonyította. A híresség egy fotósorozatot tett közzé az Instagram-oldalán, amelyen egy káprázatos, fehér bikiniben pózol a kamerának. A látvány magáért beszél...
Helló Athén!
- írta a fotókhoz Linda.
A képek mellett a rajongók sem tudtak elmenni szó nélkül, záporoztak a dicsérő hozzászólások.
– Linda, egyre szebb leszel az életkoroddal - fogalmazott az egyik kommentelő.
– Gyönyörűség - jegyezte meg egy másik követő.
– Aphrodité köztünk él… - lelkendezett egy harmadik rajongó.
A Zimány Lindáról készült lélegzetelállító fotókat ide kattintva tudod megtekinteni.
