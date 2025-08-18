Nagy a baj, konyhai eszközt hívott vissza a fogyasztóvédelem

Egészségre káros konyhai eszközt hívott vissza a fogyasztóvédelem.
Veszélyes vegyületet mutattak ki egy konyhai eszközben. A forgalmazó áruház bejelentése után termékvisszahívást rendeltek el - írja a Sonline.hu. Egészségre veszélyes anyag jelenléte miatt vont ki a forgalomból egy népszerű konyhai eszközt egy hazai áruház – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Erre azért volt szükség, mert olyan káros vegyületek oldódtak ki az eszközből, amelyek rákkeltő hatásúak élelmiszerrel érintkezve.
Az eszköz pedig a TEDi üzleteiben található "Habkanál" néven árusított eszköz. Abban az esetben ha a kaposvári üzletben vásároltál belőle, semmiképpen se használd, mert veszélyes hatással van az egészségre.
„Rákkeltő anyag kioldódásának veszélye miatt a TEDi Árukereskedelmi Kft. az általa forgalmazott "Habkanál" elnevezésű termék visszahívását kezdeményezte.” - közölte a NKFH az MTI-vel. A konyhai eszközt 2023. decembere és 2025. június 13. között értékesítették az üzletekben.
Az NKFH arra kéri a fogyasztókat, hogy azok, akik ilyen habkanalat vásároltak, ne használják tovább az eszközt, és vigyék vissza az értékesítés helyére.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.