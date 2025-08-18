Nagy a baj, konyhai eszközt hívott vissza a fogyasztóvédelem

Egészségre káros konyhai eszközt hívott vissza a fogyasztóvédelem.

Veszélyes a konyhai eszköz az egészségre a fogyasztóvédelem vizsgálatai alapján Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Veszélyes vegyületet mutattak ki egy konyhai eszközben. A forgalmazó áruház bejelentése után termékvisszahívást rendeltek el - írja a Sonline.hu. Egészségre veszélyes anyag jelenléte miatt vont ki a forgalomból egy népszerű konyhai eszközt egy hazai áruház – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Erre azért volt szükség, mert olyan káros vegyületek oldódtak ki az eszközből, amelyek rákkeltő hatásúak élelmiszerrel érintkezve.

Az eszköz pedig a TEDi üzleteiben található "Habkanál" néven árusított eszköz. Abban az esetben ha a kaposvári üzletben vásároltál belőle, semmiképpen se használd, mert veszélyes hatással van az egészségre.

„Rákkeltő anyag kioldódásának veszélye miatt a TEDi Árukereskedelmi Kft. az általa forgalmazott "Habkanál" elnevezésű termék visszahívását kezdeményezte.” - közölte a NKFH az MTI-vel. A konyhai eszközt 2023. decembere és 2025. június 13. között értékesítették az üzletekben.