Így figyel meg a Google, minden képedet látja: 3 milliárd felhasználónak kell lépnie

Titokban, mindennemű látványos bejelentés nélkül jelent meg az Andoid-telefonokon a Google legújabb biztonsági frissítése, a SafetyCore: minden olyan telefonon megtalálható október óta, amelyik Android 9-es vagy frissebb rendszert futtat, és lett az utóbbi fél évben frissítve, azaz a felhasználók mobiljának többségén bizony már ott van és dolgozik a háttérben. Már akkor hatalmas felháborodást keltett, amikor az első hírek megjelentek a sunyi kis programról, ami a telefonunk összes képét átnézi. Akkor még azzal magyarázta mindezt a Google, hogy a mi biztonságunk érdekében teszi, ugyanakkor nem lesz közvetlen hatással a mobilunk működésére, és így napi szinten nekünk sem fog sok vizet zavarni. Sokan már ekkor is úgy érezték, hogy a mesterséges intelligencia alapú program azzal, hogy gyakorlatilag minden privát felvételünket alaposan szemügyre veszi, átlép egy határt, most azonban még többen érezhetnek így.

3 milliárd Android-felhasználónak kell döntenie, hogy támogatja-e a Google megfigyelő programját Fotó: Unsplash

Megfigyel a Google: mit tehetünk ellene?

A SafetyCore ugyanis máris rátette a kezét a Google Messages-re, azaz az Android üzenetküldőjére: ha olyan képet érzékel, amit nem megfelelőnek tart (mondjuk meztelenséget ábrázol), akkor nem csak elhomályosítja a fotót, de rögtön felajánlja azt is, hogy blokkoljuk a küldő telefonszámát. Persze arra is van lehetőség, hogy megnézzük a képet. A Forbes témával foglalkozó cikke kiemeli: a Google hangsúlyozza, hogy a program a telefonunkon lévő fotókat vizsgálja, azaz minden a mi készülékünkön zajlik, és az ott begyűjtött információk nem is kerülnek ki onnét, azaz nem juttatja el az app a Google-nek. Szakértők szerint míg ezt mind szép és jó, fenntartásokkal kell kezelni, ugyanis a SafetyCore nem része az Android Open Source Projectnek, azaz nem nyílt forráskódú. Mindez egyszerűen fogalmazva azt jelenti, hogy "nem láthatunk a motorháztető alá", nem tudjuk, pontosan hogy is működik a biztonsági alkalmazás.