Itt a hivatalos bejelentés, ez okozta Ferenc pápa halálát

Agyvérzésben és az azt követő visszafordíthatatlan szívelégtelenségben halt meg 88 évesen Ferenc pápa – erősítette meg a hírt a Vatikán. Mint azt megírtuk, az egyházfő hosszabb ideje szenvedett kétoldali tüdőgyulladástól, ami esetében különösen súlyos volt, főként, hogy krónikus tüdőbetegségben szenvedett, és fiatal korában tüdejének egy részét el is távolították. Ferenc pápa halálát azonban nem ez okozta.

88 évesen halt meg Ferenc pápa / Fotó: AFP

A dokumentum szerint, amelyet a Vatikán hozott nyilvánosságra, a pápa halála előtt, hétfőn kora reggel kómába esett. A Vatikán azt is nyilvánosságra hozta, hogy az egyházfő cukorbetegségben is szenvedett. Andrea Arcangeli professzor, a Vatikán egészségügyi és higiéniai főosztályának igazgatója által aláírt dokumentum említést tesz a pápa egyéb egészségügyi problémáiról is.



Ma reggel 7 óra 35 perckor Ferenc pápa visszatért az Atya házába. Egész életét az Úr és az egyházának szolgálatába állította.

- mondta Kevin Farrell bíboros. Ferenc pápa rövid végrendeletében, amelyet a Vatikán tett közzé, úgy rendelkezett, hogy a római Santa Maria Maggiore pápai bazilika padozatában helyezzék végső nyugalomra, síremlék nélkül, mindössze nevének latin nyelvű feliratával: Franciscus.

Ferenc pápa halála előtt egy nappal még megjelent a Szent Péter téren, hogy megáldja az ott összegyűlt híveket. Mivel az egyházfő erőnléte nem engedte meg, hogy hosszabb beszédet mondjon, a leírt szavait Diego Racalli érsek, pápai szertartásmester olvasta fel.

Az egyházfő temetésnek napját a magyar kormány nemzeti gyásznappá nyilvánítja. Erről Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyilatkozott, hozzátéve, Magyarország hálás lehet a Szentatyának, nemcsak a katolikusok, hanem minden magyar, hiszen háromszor is fölkereste a magyarságot.