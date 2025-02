Most jött a hír a Vatikánból: a súlyos beteg Ferenc pápáról van szó

Ahogy arról a Bors is beszámolt, a pápa múlthét péntek óta a római Gemelli kórházban feküdt hörghurut gyanújával, és az állapota stabil, de az orvosok jobbnak tartanák, ha nem tenné ki magát fölösleges kockázatnak a 88 éves vallási vezető. Ferenc pápa erre csak legyint.

A pápa korábban is küzdött különböző típusú betegségekkel Fotó: Nagy Zoltan / Metropol

Kórházban a pápa

Az orvosi vizsgálatok megerősítették, hogy a pápa polimikrobiális légúti fertőzésben szenved, ami azt jelenti, hogy több vírus, baktérium és gomba támadta meg a tüdejét. Ferenc pápa a korábbi apróbb betegeskedései ellenére sem hagyta abba munkát, és csak most jutott el arra a pontra, ahol nem tud több misét és prédikációt vállalni, hiszen a betegsége súlyosbodott.

A misék és események lemondásai mögötti okok is érthetőek: egyrészt Ferenc pápa már 88 éves, és ebben a korban egy megfázással sem lehet elég óvatos az ember, másrészt a Vatikán a Szentévre készül, a katolicizmus negyedszázados ünnepére, amely várhatóan 30 millió zarándokot vonz majd Rómába és nyilvánvalóan addigra szeretnék, hogy a pápa ereje teljében legyen és felépüljön.

Az is most már biztos, hogy a szombati nap elmarad, és a vasárnapi jubileumi szentmisét pedig a szentévet szervező érsek vezeti majd - írja a The Sun.

Múlt hétvégén is módosított felosztásban történt a szentmise, ugyanis a művészekért tartott misén Ferenc helyett egy bíboros jelent meg. A következő nagy jubileumi esemény, amelyen hagyományosan a pápa is részt vesz, március 8-9-én lesz, amelyet az önkénteseknek szentelnek.