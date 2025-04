Ferenc pápa így adott életében utoljára áldást

Ferenc pápa hosszú ideje betegeskedett, így a halála nem teljesen érte váratlanul a világot. Nagyböjt kezdetén is kórházban ápolták, akkor maga mondta, nem biztos, hogy élve elhagyja a gyógyintézményt. Az égiek azonban úgy rendelkeztek, hogy 2025 húsvétvasárnapján még ő üljön a Szent Péteri székben, és néhány hete ennek megfelelően haza is tért szálláshelyére, a Szent Márta-házba. Már ritkán jelent meg nyilvánosan, de ha mégis megtette, üdvrivalgás fogadta. A rajongással keveredett szeretetet szerényen, arcán szelíd mosollyal fogadta.

Ferenc pápa utoljára adott urbi et orbi áldást / Fotó: Northfoto

Hívek tízezrei gyűltek össze vasárnap a római Szent Péter téren, hogy részesüljenek Ferenc pápa apostoli, urbi et orbi (városnak és világnak) áldásában. Ez az az áldás, amit a katolikus egyház feje közvetlenül a megválasztása után, majd minden karácsonykor és minden húsvétkor ad a Szent Péter-bazilika erkélyről. Ez alkalommal azonban csupán boldog húsvétot kívánt az egybegyűlteknek, azt is nagyon halkan, fáradt hangon mondta. Mint ismert, a pápa hetekig feküdt a római Gemelli Klinikán, ahol kétoldali tüdőgyulladással kezelték. Állapota a kórházban egy alkalommal, válságosra is fordult, ám az orvosok erőfeszítése és az isteni csoda akkor mégis megmentette életét.

Ferenc pápa minden erejét összeszedte

Tehát a meggyötört, 88 éves Ferenc pápa bár ülve maradt, minden erejét összeszedve áldásra emelte kezét, és alig hallhatóan imádkozott a világért.

Mivel az egyházfő erőnléte nem engedte meg, hogy hosszabb beszédet mondjon, a leírt szavait Diego Racalli érsek, pápai szertartásmester olvasta fel. A beszédben a feltámadás dicsősége mellett a békéről, és a politikai felelősségről volt szó.

A szertartást követően a pápa visszatért szálláshelyére. Húsvéthétfő reggelén elhunyt.