Ferenc pápa agyvérzést kaphatott, halála hirtelen következett be

Ferenc pápa halálhírét Kevin Farell bíboros jelentette be ma ( ápr. 21.) délelőtt, 10 órakor. A római Gemelli Klinika orvosaira hivatkozva, akik heteken át kezelték a pápát, az olasz sajtó egyöntetűen arról számol be, hogy Ferenc halálát nem légzési nehézségei, hanem agyvérzés okozta. Halála hirtelen következett be. Halotti bizonyítványát nem a szobájában, hanem a kápolnában állítják ki a következő órákban. Testét azonnal koporsóba helyezték.

Ferenc pápa halála hirtelen következett be Fotó: AFP

Ezt történik most Ferenc pápa holttestével

Az egyházfő holttestét legkorábban szerdán (ápr. 23.) reggel, az összes, ilyenkor szükséges vizsgálat elvégeztével szállítják át a bazilikába, ahol a bíborosi kongregáció és a hívek leróhatják kegyeletüket.

Ferenc pápa a végakarat szerint a Santa Maria Maggiore-bazilikában nyugszik majd.