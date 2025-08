Ezúttal a babacsörgőkről derült ki, hogy sok köztük a veszélyes- erre érdemes figyelni vásárláskor!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) ezúttal 20 babacsörgőt ellenőrzött le. Kiderül, hogy minden másodikkal akadt valami gond, ami elég aggasztó. Többet ki is vontak a forgalomból és azt is elárulták, mire figyeljenek a szülők ilyen termékek vásárlása közben.

A vizsgált babacsörgők több, mint felével akadt valami gond a hatóság vizsgálatán. Fotó: nkfh.gov.hu

Mit vizsgáltak pontosan?

Az NKFH legutóbbi vizsgálata során 20 különféle csörgőt ellenőrzött. A mintavétel kockázatalapú volt: olyan játékokat választottak, amelyek kialakításuk vagy anyaghasználatuk alapján különösen veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. A csörgők közül 7 nem felelt meg a címkézési előírásoknak, a laborban végzett kockázatértékelés alapján pedig 11 csörgő nem felelt meg a termékbiztonsági követelményeknek. A vizsgálat tanulsága a hatóság szerint egyértelmű: még a legegyszerűbb játéknak tűnő termék is hordozhat súlyos veszélyeket – különösen, ha kisgyermekek kezébe kerül.

Mi volt a gond a babacsörgőkkel?

Előfordult például, hogy a játékra 3 év alatti gyermekeknek való tiltás volt feltüntetve, miközben a csörgő kifejezetten csecsemőknek készült. Többször csak angol nyelvű figyelmeztetések szerepeltek a címkéken, magyar nyelvű tájékoztatás nélkül. Volt olyan csörgő, ami egyszerre tört el, váltak ki belőle kis alkatrészek és szakadása révén a töltőanyag is hozzáférhetővé vált, de több más kockázatforrás is előkerült:

a kemény, rideg műanyagból készült játékok ütésre vagy leejtésre eltörhetnek, a keletkező éles darabok pedig sérülést okozhatnak,

az eltört csörgőkből kikerülő apró műanyag golyók fulladásveszélyt jelentenek,

néhány játék túl hosszú részeket tartalmaz, amelyek hányást idézhetnek elő, és szintén fulladásveszélyesek lehetnek,

több plüss csörgő esetében a varratok elszakadtak, a szálas töltőanyag szabaddá vált, amely a csecsemő szájpadlására tapadhat.

A megállapított termékbiztonsági kockázatok miatt a területileg illetékes kormányhivatalok megtették a szükséges intézkedéseket: a veszélyes játékokat kivonják a forgalomból, és elrendelték visszahívásukat a vásárlóktól is.

Mire figyeljenek a szülők a vásárlás során?

A hatóság felhívja a figyelmet arra is, hogy a szülők is sokat tehetnek gyermekük biztonságáért. Minden esetben érdemes átolvasni például a címkéket és meggyőződni arról, hogy a játék anyaga, felépítése megfelel az adott korcsoportnak. Aki 3 év alatti gyermekek számára szeretne vásárolni, célszerű a baba-mama áruházakat felkeresnie. Az alkalmi piaci és utcai árusoktól való vásárlást nem tanácsolják alacsony áraik ellenére sem. A gyanúsan olcsó játék valószínűleg gyenge minőségű, hamar el fog romlani és használhatatlanná válik. Ezek a játékok a silány minőség mellett gyakran termékbiztonsági szempontból is veszélyesek, súlyos kockázatot hordoznak. Nézzük meg, van-e olyan része a játéknak, ahova a gyerek ujja beszorulhat. Kioldódó szalag, hosszú zsinór ne legyen a játékon. Élelmiszerrel egybecsomagolva sok esetben kisméretű játékot is árusítanak. Ilyet ne vegyünk kisgyermekeknek és ne adjuk a kezébe. Ha valaki gyanús vagy sérült játékot talál egy boltban, azt érdemes jelenteni a hatóságnak, amit már online, néhány kattintással is meg lehet tenni.