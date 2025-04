Életveszélyes büntetőfékezés Egerben - felkavaró videón, ahogy az ámokfutó veszélybe sodorja az utasokat

Aki tiszteletben tartja a közúti szabályokat, számtalan hibát fedezhet fel a veszélyhelyzetet teremtő Suzukis egri ámokfutásában. A felháborító stílusán kívül szerepel még az 'elsőbbségadás kötelező' tábla figyelmen kívül hagyása, előzés nagy sebességgel, követési távolság mellőzése, majd közúti veszélyeztetés a büntetőfékezéssel. A Suzukis először mutogatott, majd kiszállt járművéből és ordibálni kezdett a buszsofőrrel.

A büntetőfékezés közúti veszélyeztetésnek felel meg Fotó: why kei / Unsplash.com (illusztráció)

A büntetőfékezés után még a Suzukisnak állt feljebb

A Budapesti Autósok YouTube csatornájára feltöltött videón jól látszik minden. A felvétel tanúsága szerint a Suzukis egy balkanyar után nem adta meg a védett útvonalon közlekedő busznak, és csikorgó fékezéssel tudott csak megállni. Ezzel nemcsak a saját, de a buszon utazó 60 ember épségét is veszélyeztette.

Szerencsére a buszsofőr eszénél volt, időben reagált az életveszélyes manőverre, itt azonban még nem volt vége az incidensnek.

A Suzukis feltehetően úgy érezhette, szabálytalanul járt el a buszsofőr, vagy legalábbis valami szándékos sértést követett el ellene. A következő pillanatban ugyanis a Suzuki nagy sebességgel megelőzte a buszt, enyhén kinyitotta ajtaját, mutogatni kezdett, majd állóra fékezte járművét, ezzel a buszt is fékezésre kényszerítve.

Miután a busz sikeresen megállt, a Suzukis kiszállt az autójából és ordítozni kezdett a buszsofőrrel.



Nekem van elsőbbségem, b***** meg! Nézd meg a tábládat, te b**i!

- így kiabált a felhergelt sofőr.

A jelentések szerint legalább 60 ember utazott a buszon. A forgalomtechnika szempontjából fontos megjegyezni, hogy a busz ilyen helyzetekben nem tud hirtelen fékezni. Az utasok labilis állapotban vannak, az álló utasok nagyot eshetnek a hirtelen fékezés miatt, ilyenkor pedig személyi sérülés is történhet.

Borbély Zoltán ügyvéd a Tényeknek adott nyilatkozatában azt mondta, egy ilyen incidens után el is vehetik a sofőr jogosítványát, elzárással is büntethetik, továbbá eltilthatják a vezetéstől is.

A felvétel a Budapesti Autósok YouTube csatornáján megtekinthető. A videón látszik az a BMW-s is, aki szintén Egerben hajtott végre büntetőfékezést egy busz előtt.