Bombariadó a Balesetiben: megszólaltak a mentők - így oldották meg a helyzetet

Szirénázó rendőrök tucatja lepte el vasárnap délután a Fiumei úti Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központot, majd rohantak be az épületbe, miután egy férfi hátborzongató hívással tárcsázta az intézményt. A rejtélyes telefonáló ugyanis nem kevesebbet állított, mint azt, hogy bombát rejtett el a kórház épületében. A bombariadó után szinte percekkel kiérkeztek a rendőrök, akiket tátott szájjal figyeltek a bent várakozó betegek és a döbbent dolgozók is.

A bombariadóért felelős férfit jelenleg is keresik Fotó: Faludi Koppány

Megszólaltak a mentők: így oldották meg a bombariadó alatti ellátást

Információink szerint azonban nem uralkodott pánikhangulat az intézményben, a munkálatok zökkenőmentesen és profi irányítás mellett zajlottak. A vizsgálatok idejére azonban a kórház szinte megbénult: nem csak az épületet zárták le több órára, de a sürgősségi ellátás is szünetelt.

Lapunk az ügyben felkereste az Országos Mentőszolgálatot, akik elárulták: a sürgősségi ellátásban nem okozott fennakadást a bombariadó:

A friss sérültek kórházi elhelyezése a Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ betegfelvételének átmeneti leállása alatt a többi traumatológiai centrummal zavartalanul működött

– mondta el lapunknak Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és PR vezetője. A rendőrség elárulta, hogy a felfordulást egy rejtélyes férfi okozta:

Április 6-án, 14 óra 50 perckor egy férfi azzal telefonált be egy budapesti kórházba, hogy az épületben bombát helyezett el

– mondta el a Borsnak a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője. Hozzátették, hogy szerencsére szó sem volt bombáról:

A helyszínre irányított egységek átvizsgálták az intézményt. Robbanásra alkalmas eszközt nem találtak, így a kórházat 17 óra 25 perckor megnyitották

– fűzték hozzá. Azonban az, aki az álhírrel riogatott, kezdhet aggódni: a zsaruk ugyanis nyomoznak az ügyben:

A BRFK Bűnügyi Szervek Bűnügyi Főosztálya közveszéllyel fenyegetés bűntett megalapozott gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen

– tették hozzá a zsaruk.

Ha kiderül, hogy ki okozta a felfordulást a zsúfolt kórház életében, akkor az illető arra is felkészülhet, hogy bizony alaposan megüti majd a bokáját: a közveszéllyel való fenyegetés büntetési tétele ugyanis akár a három évet is elérheti. Abban az esetben azonban, ha ez a nyugalmat súlyosan megzavarta, akkor a büntetés már öt évre is rúghat.