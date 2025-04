Új fejlemény Veszprémi Jimmy letartóztatásáról - ez áll a háttérben

Összehangolt, a helyiek szerint igencsak látványos akció keretében kapták el a Terrorelhárítási Központ munkatársai Veszprémben, a Veszprémi Jimmyként is ismert Gy. Lászlót április 1-jén, majd a következő napon a bíróság elrendelte a férfi letartóztatását. A vállalkozó neve korábban súlyos, életellenes és robbantásos bűncselekményekkel kapcsolatban is felmerült, mint ahogy a Portik Tamás és társai ellen folytatott bűntetőügyekben is. Jimmyről egyik ismerőse a Borsnak elmondta, hogy a férfi sokáig járókerettel járt súlyos motorbalesete után. Fénykorában rendkívül erős, hatalommal bíró embernek számított, üzletfelei azonban korrektnek partnerként tartották számon.

Veszprémi Jimmy ellen vonult ki a TEK Fotó: Bors

A vállalkozót az Aranykéz utcai merénylet tárgyalása során, a tanúk egy része, a korszak legsúlyosabb bűncselekményeivel is összefüggésbe hozta.

Az emberölés minősített esetei sosem évülnek el, erre való tekintettel a rendőrség folyamatosan nyomoz az elkövetők után.

A Veszprém vármegyei nyomozók figyelme ezúttal a közelmúltban elkövetett bűncselekményekre irányult, és ennek eredményeként több nehézfiút is elfogtak.

2024. szeptember 17-én azt a P. Sándort kapták el, aki ellen kapcsolati erőszak, kitartottság, zsarolás és tiltott pénzügyi tevékenység miatt indult eljárás. A rablással gyanúsított B. Ferencet 2025. január 15-én vették őrizetbe, a jogosulatlan pénzügyi tevékenységgel gyanúsított B. Lászlót pedig 2025. február 6-án. B. a jelenlegi adatok szerint, fenyegetéssel próbált meg tanúkat rábírni vallomásuk megváltoztatására.