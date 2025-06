Megromlott a legendás színész egészségi állapota: „A motoromból kifogyott az olaj”

Baranyi László június közepén tölti be 98. életévét. Az elmúlt években viszont sajnos számos betegséggel meggyűlt a baja, de a Família Kft. egykori szereplője a nem kevés egészségügyi probléma ellenére a jelenre és a jövőre koncentrál.

Baranyi László egészségügyi állapota jelenleg nem a legjobb, azonban a színművész pozitívan áll a dolgokhoz Fotó: Knap Zoltán

Az orvosa szerint Baranyi László kora ellenére jó formában van

„Birkózok a bajaimmal és az életkorommal, hiszen nemsokára 98. éves leszek, úgyhogy remélem, megélem. Azonban a jövőbéli célom az, hogy a 100. születésnapomat is megünnepeljem. Születésnapom körül mindig elszoktam menni különféle kivizsgálásokra, ahol az orvosom megdicsért, hogy milyen jók az értékeim és a koromhoz képest nagyon jól nézek ki. De most mit csináljak? Neki higgyek, vagy annak, amit én érzek?” – viccelődött a színművész, aki elárulta, jelenleg is több betegséggel küzd.

A Família Kft. színészénél már minden kollégája fiatalabb

A minap például elkezdtem érezni a kezemen egy fájópontot, aztán láttam, hogy megjelent rajta egy nagy szemölcs. Aztán elmentem a bőrgyógyászhoz, és ott kigyógyítottak ebből a problémából. Emellett reggelente, mikor felkelek, akkor a térdembe nagyon erősen szokott belenyilallni a a fájdalom. Már a járáshoz is mindig meg kell kapaszkodnom, mert nagyon nehezen megy. Igazából azt érzem, hogy »a motoromból kifogyott az olaj«

– mesélte szomorúan mindenki kedvenc Laci bácsija.

Baranyi László szerint a Família Kft. egykori szereplőivel manapság már csupán nagyon ritkán gyűlnek össze, ugyanis csak kevesen maradtak meg közülük. Továbbá elárulta, a színészkollégái közül is már mindenki minimum 20 évvel fiatalabb nála, de ez nem zavarja őt, mivel elmondása szerint ez ad neki erőt ahhoz, hogy mindig összeszedje magát. A barátok mellett természetesen a család is rendkívül fontos a színművész számára.

Baranyi László filmek és sorozatok iránti szeretete nem múlt el a visszavonulása óta sem Fotó: Knap Zoltán

Családja körében találta meg a boldogságot

„Én már nem nagyon járok sehova, mert hamar elfáradok. A kórház viszont szerencsére közel van hozzánk, úgyhogy oda még el tudok menni. Továbbá a színháztól is már visszavonultam, de bevallom: azért hiányzik, viszont az egészségem fontosabb, illetve meglelem a boldogságot a családom körében. Nyilván nem a legjobb az egészségi állapotom, de azért még nyáron szeretnék eljutni a lányommal és az unokámmal a hévízi strandra. Úgyhogy remélem, addigra jobban leszek” – zárta a beszélgetést Baranyi László.