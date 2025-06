/Mutatjuk, mi fog történni Kapu Tibor űrhajóssal a kilövés előtti utolsó órákban

A felbocsátás csúszása miatt a karantén is hosszabbodik két nappal. Ezt az időt is kihasználjuk, méghozzá a kísérletek begyakorlására. A SpaceX és NASA tréningek már befejeződtek, ezeken főleg azt gyakoroltuk, hogy miként dokkolunk majd a Nemzetközi Űrállomáshoz, hogyan visszük át a kísérletekhez szükséges felszerelést az ISS fedélzetére, illetve azt is, hogy miként pakoljuk majd ki azokat. Van mivel eltöltenünk az időt. A sleep shift is elkezdődött, amivel a cirkadián ritmust igyekeznek eltolni, így most már kora este fekszünk és hajnalban kelünk, azért, hogy a felbocsátáshoz igazítsuk az ébrenlétünket.