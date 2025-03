Rettenetes haraggal csap le az időjárás: az ország ezen pontjain várható tornádó

A kontinens több részén kiterjedt ciklonrendszer és hullámzó frontálzónája, valamint a rajta kialakuló peremhullámok teszik változékonnyá az időjárást. Sokfelé felhős az ég, és többfelől jelentenek csapadékot, záporok, zivatarok is előfordulnak. A Kárpát-medencébe is a fent említett hullámzó frontrendszer hatására több hullámban érkezik csapadék, napközben záporok, zivatarok is kialakulnak. Csütörtökön gomolyfelhős idő várható, majd este a gomolyfelhők összeesnek, és a záporok is lecsengenek. Átmenetileg nagy területen kiderül az ég. Az éjszaka második felétől délnyugat felől megnövekszik, hajnaltól meg is vastagszik a felhőzet, és összefüggő csapadékzóna érkezik, mely napközben északkelet felé halad - írja az MTI.

Szupercella, tuba, égzengés, jégverés. Zivatar pusztított Egerben

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

A Katasztrófavédelem is kiadta a riasztást. Mint írják, elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet. Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat

Mindeközben a Heol.hu arról számolt be, hogy Eger környékén már most rettenetes időjárási viszonyok uralkodnak, amelyből könnyen alakulhat ki tornádó:

Márciusban kissé szokatlan a szupercella kialakulása, hiszen ez inkább nyáron jellemző. Ugyanakkor minden szupercella rendkívüli, egy tornádó embriója, ahogy a tuba ennél már több egy bébitornádó. Ugyanakkor nem kell mindent az éghajlatváltozásra fogni. Az ilyen jelenségek tavasszal kissé szokatlanok csupán. Ha télen jött volna létre tuba az égen Eger fölött, na az már rendkívüli lett volna

– fogalmazott dr. Rázsi András egri meteorológus a heol.hu-nak.