A 60-as években a termelés virágzó gyöngyszeme volt, most düledező rom csupán - így néz ki ma a tatbányai Materiál

A Kemma.hu szerkesztőségéhez számos urbex fotó érkezett az egykori Materiál jelenlegi állapotáról, melyek a romos épületcsoportot és annak mostani elhagyatott, graffitivel borított falait mutatják be. A régebben virágzó iparterület mára már teljesen elnyűtté vált.

A ma üres udvaron a 60-as években szinte mozdulni sem lehetett / Forrás: Kemma, © Archív

A Materiál történetét kutatva kiderült, hogy a tatabányai Turul utca páratlan oldalán elhelyezkedő telep egykor a KOMÉP poligon-telepe volt, ahol különféle méretű kohóhabsalakos betonelemeket gyártottak. A Dolgozók Lapja 1962-es leírása szerint a telep 1962 októberében már teljes kapacitással dolgozott, és 13 358 köbméter salakblokkot gyártottak.

A gyártás mértéke elengedhetetlen volt a város fejlődése miatt, mivel a cég több mint 700 lakáshoz és középülethez készítette el a blokkokat, amelyek közül rengeteg Tatabányára került, így iskolák, óvodák és számtalan közösségi intézmény épülhetett meg.

A gyár a 60-as évek végére teljesen felvirágzott, és a betonelemek gyors formálása mindössze tizenöt percet vett igénybe. Az udvar tele volt gépekkel és betonelemekkel.

A lelkiismeretes munkára itt valóban szükség van, és mi sem bizonyítja jobban ezt, mint két szám: 1966-ban még 1,2 százalékos selejttel dolgozta, s ebben (1969) az évben az elemeknek mindössze 0,5 százaléka használhatatlan.

A munkafolyamatok ritmikusak voltak, és a daru segítette a munkásokat a nehéz elemek mozgatásában.

A gyártás a kilencvenes évekig zavartalanul folyt, majd 1990 májusában a telep a Materiál Kft. nevén futott tovább, miközben továbbra is a hasonló termelési profil maradt jellemző. Az ezredforduló után kisebb létszámmal folytatták a munkát, egészen addig, amíg 2010-es évek végére be nem fejezték a termelést. A terület 2014-ben egy verőcei cég tulajdonába került, és azóta is ő birtokolja azt.

A Kemma.hu által összeállított galériát itt lehet megtekinteni: