Orbán Viktor frappánsan visszavágott Magyar Péternek: "Az első zebrám" - Fotó

Mint arról a Bors is beszámolt: Magyar Péter két napja szombaton egy posztban erős állításokat tett a családja hatvanpusztai birtokáról. Többek között arról is írt, hogy szerinte Orbán Viktornak „házi szafarija” is van, ahol zebrákat tart, amiktől a miniszterelnök unokái történetesen félnek. A Kormányzati Tájékoztatási Központ egyébként még aznap reagált is a kijelentésekre. Mint közölték, az egész még viccnek is rossz. Hogy Magyar Péter mire alapozza állításait, egyelőre nem tudni. Vélhetőleg csak kétségbeesetten próbálta elterelni arról a figyelmet, hogy nem szeretné nyilvánosságra hozni a vagyonnyilatkozatát.

Fotó: Polyák Attila / Magyar Nemzet

Orbán Viktor erre reagálva el is küldte örökbefogadási szándékát a Fővárosi Állat- és Növénykertnek, hogy valóban legyen egy örökbefogadott zebrája. Erre pedig Győzike is azonnal lecsapott. A showman egyből felajánlotta a keresztapaságot, és azt is, hogy az örökbefogadási ünnepségre kabátot, sapkát, még zebramintás kis takarót is visz. Győzike ajánlatát elfogadta a miniszerelnök, aki most újabb zebrás poénnal csapott le az internetezőkre.

Az első zebrám. Az állatkerttel már tárgyalásban vagyok a másodikról.

- írta legfrissebb posztjában, melyhez egy képet is csatolt arról, amint egy gyalogátkelőnél áll.