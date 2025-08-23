Sokkoló bejelentés: kómában fekszik a hercegnő

A 45 éves Bajrakitiyabha Mahidol hercegnő, akit Bha hercegnőként is ismernek, három éve kómában van, mióta 2022 decemberében összeesett szívbetegség következtében. A hercegnőt a bangkoki Chulalongkorn Vöröskereszt Kórházban kezelik.
A thai királyi család egy közleményt adott ki most a hercegnő kórházi orvosi csapatának beszámolója után, amelyben azt mondták, hogy „súlyos fertőzést észleltek a véráramban, aminek következtében antibiotikumot és gyógyszereket adtak be a vérnyomás stimulálására a stabil szint fenntartása érdekében”.
„Az orvosok arról számoltak be, hogy a hercegnő tüdeje és veséi orvosi eszközök és gyógyszerek segítségével működnek.”
Amióta a hercegnő kórházba került, a thai királyi család közel három év alatt mindössze négy nyilatkozatot adott ki. Bajrakitiyabha Mahidol hercegnő Maha Vajiralongkorn király és első felesége, Soamsawali Kitiyakara legidősebb lánya.
A hercegnő éppen a kutyáját képezte ki egy bajnokságra, amikor összeesett és eszméletét vesztette. Miután az állapota stabilizálódott, Bangkokba szállították kórházba. A hercegnő korábban Thaiföld ausztriai nagykövete volt, és az ENSZ-nél dolgozott projekteken, többek között a nők jogaiért küzdött.
Bár a thai hagyomány a férfi örököst részesíti előnyben, mielőtt kórházba került volna, úgy gondolták, hogy Bajrakitiyabha Mahidol hercegnőt tekinthetik apja utódjának. Jelenleg úgy vélik, hogy a harmadik feleségétől, Srirasmi Suwadee-től származó legfiatalabb fia, a 20 éves Dipangkorn Rasmijoti herceg foglalja el a trónt apja halála után.
2023-ban Vacharaesorn és Chakriwat Vivacharawongse, Maha Vajiralongkorn thai király elidegenedett fiai Bangkokban nyilatkoztak a médiának, miután visszatértek hazájukba, miután édesanyjukkal, Yuvadhida Polpraserth-tel, a király második feleségével az Egyesült Királyságba menekültek. Yuvadhida Polpraserth fiai az Egyesült Királyságba, majd az Egyesült Államokba menekültek, miután a hírek szerint száműzték őket.
