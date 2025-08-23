Magyar Péter újabb álhírt terjeszt Orbán Viktor nyaralásáról

„Miután tegnap a forrófejű elvtárs hazudott egy ordasat a honvédségi gépről, nem érte be ennyivel, azzal is megetette a híveit, hogy Orbán Viktor a horvát nyaralásán egy kisebb vitorlásról suttyomban átült egy hatalmas yachtra, kint a nyílt vízen. Természetesen ez sem volt igaz” – írta a közösségi oldalán Kocsis Máté, miután Magyar Péter újabb hamis információkat kezdett terjeszteni Orbán Viktor miniszterelnök horvátországi nyaralásáról.
A Fidesz frakcióvezetője kiemelte:
Magyar Péter azt is hazudta, hogy az említett két hajó a kikötőben pontosan egymás mellett állt, és persze mindezt az alább is látható fotóval ő jól »leleplezte«.
Ám az a fotó, amelyet Magyar Péter „bizonyítékként” csatolt, egy 2020. február 19-én közzétett hajóhirdetésből származik. Több mint öt és fél évvel ezelőtti, nem tegnapi – mutatott rá Kocsis Máté.
A frakcióvezető nehezményezte, hogy a 444-es és telexes tényellenőrök, illetve a Lakmusz nevű Soros-szervezet most nem voltak olyan szemfülesek, hogy kiszúrják a téves állítást.
Egy újabb ÁLHÍR, de a tiszás szektásoknak és kamuprofiloknak ennyi pont elég. Egyre cikibb az egész Tisza. 232 nap, és felkenődnek a falra!
– jegyezte meg Kocsis Máté.
