Ez történik az agyaddal, ha nem használhatod az okostelefonod!

Nemrég számoltunk be arról a nagyszabású orvosi tanulmányról, amely megvizsgálta, hogy mi történik, ha kikapcsoljuk a mobileszközeinken az internetet és néhány hétre kizárjuk az online közösséget. Még a tanulmányt szerző orvosok is meglepődtek, hogy mindez mennyi pozitív változást hozott a kísérletben részt vevő önkéntesek életébe. Egy másik, a témához kapcsolódó friss tanulmány most az okostelefon-elvonás aggasztóbb hatásaira világított rá.

A kölönbözö kütyük igenis hatással vannak a mentális egészségre: egy friss kutatás szerint az okostelefon-elvonás hasonló viselkedési mintákat mutat, mint a drogfüggőknél a kábítószer megvonása. Fotó: Cottonbro Studio / Pexels (illusztráció)

A kísérlet során a tudósok azt akarták kideríteni, hogy miként reagál a 18 és 30 év közötti fiatal felnőttek agya, ha 72 órás időtartamra minimálisra korlátozzák az okostelefonjaik használatát. A Computers in Human Behavior című folyóiratban közzétett kutatásban 25 alany vett részt, akiknél az okostelefon-elvonás ideje alatt a szakemberek pszichológiai tesztekkel és funkcionális mágneses rezonancia képalkotási technikával (fMRI) elemezték az agyi aktivitás változásait. Így derülhetett ki az a megdöbbentő, ám igencsak hihető tény, hogy

az agy elvonási tüneteket mutat, ha a mobilhasználat korlátozásra kerül.

Ez történik az okostelefon-elvonás után

Miután a 72 órán át tartó korlátozás végeztével a vizsgálatban részt vevők újra okostelefonozhattak az alanyoknál megfigyelhető volt a többi között

a jutalmazáshoz

és az önkontrollhoz

kapcsolódó agyi régiók aktivitásának változása is.

Az okostelefonok a modern élet szerves részévé váltak, de egyre nagyobb az aggodalom a mentális egészségre és az agyműködésre gyakorolt lehetséges hatásuk miatt

– mondta a tanulmány szerzője, Dr. Robert Christian Wolf, a Heidelbergi Egyetemi Kórház Általános Pszichiátriai Osztályának igazgatóhelyettese.

Bár az „okostelefon-függőség” kifejezésről vitatkoznak a szakemberek, egyre nagyobb az egyetértés abban, hogy a nagymértékű okostelefon-használat negatív következményekkel járhat mind a fizikai, mind a mentális egészségünkre nézve. Néhány szakértő még azt is felvetette, hogy a túlzott okostelefon-használat hasonlóságokat mutathat a függőségi rendellenességeknél megfigyelhető viselkedésmódokkal.

A kísérlet során a szakemberek számára az volt az egyik legérdekesebb eredmény, hogy 72 óra okostelefon-korlátozás után fokozott aktivitást figyeltek meg a jutalommal kapcsolatos agyi területeken, amikor a résztvevők visszakapták a készülékeiket. Márpedig ez a viselkedési minta nagyon hasonlít arra, amit korábban a kábítószer utáni sóvárgással kapcsolatos vizsgálatokban is megfigyeltek az orvosok.