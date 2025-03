Nagy a baj a Mastercardnál, ezért nem tudtál ma fizetni

Világszerte problémák merültek fel a Mastercard fizetési rendszerében, amely több országban is fennakadásokat okozott az online vásárlások és fizetések során. Az Egyesült Királyságban, Japánban, az Egyesült Államokban és Franciaországban élő ügyfelek egyaránt jelezték, hogy nem tudtak tranzakciókat végrehajtani.

A Mastercard szóvivője megerősítette, hogy valóban történt fennakadás a rendszerben / Fotó: Pixabay

A hiba reggel 9 óra körül érte el csúcspontját, amit a Down Detector oldalán is megugró bejelentések jeleztek. A Mastercard szóvivője megerősítette, hogy valóban történt fennakadás a rendszerben, amely miatt egyes tranzakciókat elutasítottak. Hozzátette, hogy a problémát időközben sikerült megoldani, és a szolgáltatás ismét zavartalanul működik - írja a Metro. - A Down detector adatai alapján a fizetési problémák reggel 8 óra körül kezdődtek, és egészen 11 óráig folyamatosan emelkedett a bejelentések száma. A visszajelzések 89%-a közvetlen fizetési hibáról szólt, 8%-uk sikertelen vásárlásról számolt be, míg 2% a Mastercard weboldalának elérhetetlenségét jelezte.

Bár a vállalat egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt az esetről, az adatok arra utalnak, hogy a probléma széles körben érintette a felhasználókat.

Az utóbbi időszakban több nagy technológiai cég is hasonló nehézségekkel szembesült: nemrégiben a Messenger szolgáltatása akadozott, és a Spotify Prémium előfizetői is folyamatos hibákat tapasztalnak.