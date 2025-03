Üres marad a rózsaszín kislányszoba - szívfacsaró hírt kaptak Madeleine McCann szülei

Hosszú évek teltek el, mióta a kis Madeleine McCann néhány nappal a negyedik születésnapja előtt eltűnt Portugáliában. Azóta sem lehet tudni, hogy mi történt vele: a legtöbben már csak abban reménykednek, hogy egyszer előkerült a holttest, mások szerint azonban a kislány még életben lehet. A szülők számára éppen elég borzalmas az is, hogy nem tudják, mi történt a kislányukkal, sajnos azonban az évek során számos zaklatásnak voltak kitéve. Az egyik leghíresebb zaklatójuk most bíróság elé került.

A kis Maddie már régóta eltűnt

Julia Wandel története az egész világot bejárta. A lengyel születésű lány azt állította, hogy valójában ő az elrabolt Maddie. Úgy gondolja, hogy amikor elrabolták, valahogyan Lengyelországban kötött ki, és felnevelték őt azok a felnőttek, akiket sokáig a szüleinek hitt. Csakhogy nincs semmiféle emléke hároméves kora előtt, és a szüleinek sincsenek fényképei róla ebből az időszakból. Az anyakönyvi kivonatát sem ismerik, ráadásul Julia szerint az arcvonásaik teljesen megegyeznek. Csináltakkal DNS-tesztet is, ebből azonban kiderült, hogy a lány nem lehet Maddie.

Julia azonban nem adta fel, és tovább zaklatta a családot: hívogatta őket, üzeneteket küldözgetett, a gyerekeikre is írogatott a közösségi oldalakon, és egyszer be is tört hozzájuk. Amikor ismét Angliába jött, hogy folytassa a szülők zaklatását, a rendőrség lecsapott rá. A reptéren elfogták, s most eljárást indítottak ellene. Ez előző tárgyaláson személyesen nem vehetett részt, hanem kamerán keresztül kapcsolták be a börtönből. Julia szeretett volna óvadékot letenni, hogy szabadlábról védekezhessen, erre azonban nem kapott lehetőséget, így maradnia kell a börtönben.