Nagyot dobban most a kis Madeleine McCann szüleinek szíve: elfogták az elkövetőt

Nincs olyan ember a világon, aki ne ismerné a kis Madeleine McCann történetét. Garry és Kate McCann elsőszülött gyermeke 2003. május 12-én született, a családi idill azonban nem tarthatott sokáig. 2007 májusában a család - Maddie negyedik születésnapja előtt - Portugáliába utazott, hogy a Praia da Luz üdülőövezetben élvezzék a családi vakációt. Amikor azonban május 3-án a szülők vacsorázni mentek és a három gyermeküket a szobájukban hagyták, megtörtént az, aminél rosszabb egyetlen szülővel sem történhet. A kis Madeleine-t ugyanis elrabolták. Az ablakot valaki feltörte, a kislánynak pedig csak hűlt helyét találták. Mivel a mai napig nem lehet tudni, hogy mi is történt a kislánnyal, ez az egyik legnagyobb rejtély az eltűnt gyerekek történetében. A szülőknek pedig azóta sem hagynak békét.

Maddie esete azóta is rejtély

Már önmagában azzal a tudattal is nehéz egy szülőnek megbarátkoznia, hogy gyermeke eltűnt. Ilyenkor ugyanis örökké velünk van a kétely, hogy vajon mi történhetett a kicsikénkkel: talán bántották? Megkínozták? Kegyetlenkedtek vele? Megölték? Vagy sikerült megszöknie? Él még valahol? A szülők ez utóbbiban bíznak. Sajnos azonban Kate és Garry McCann sok támadást kapott a kis Maddie eltűnése óta. Először ugyanis őket gyanúsították, és még most is akadnak szép számmal, akik azt feltételezik, hogy ők a felelősek a kislány halála miatt. Mások azonban zaklatják és üldözik őket.

A rendőrség nemrég tartóztatta le Julia Wandelt, a lengyel lányt, aki a fejébe vette, hogy valójában ő Maddie. A lengyel lány olyannyira ragaszkodott a történetéhez, hogy - a DNS-tesztek ellenére - zaklatta a szülőket, betört a házukba, hívogatta őket, hogy meggyőzze az igazáról. Most pedig a The Sun értesülései szerint egy újabb embert tartóztattak le. A 60 éves nő szintén a McCann házaspárt zaklatta kilenc hónapon keresztül, így most ő is bíróság elé lesz állítva.