Mit ér az életem? Egyetlen gyermekem volt, és elvesztettem! - gyászol Észak-Macedónia

A beszámolók szerint az észak-macedóniai Club Pulse tele volt rajongókkal, akik a DNK nevű hiphop zenekar koncertjére érkeztek, amikor a pirotechnikai eszközök szikrái lángra lobbantották a mennyezetet. A pánikban lévő emberek menekülni próbáltak, azonban az épületben mindössze egyetlen kijárat volt nyitva, a hátsó ajtó pedig zárva maradt, ami tovább súlyosbította a helyzetet.

Észak-Macedónia: Hozzátartozói siratják az egyik áldozatot a diszkótűz helyszínén / Fotó: Georgi Licovszki

Senki sem halhat meg így – senki! Azoknak a fiataloknak volt jövőjük, volt tehetségük és reményük, életbe vetett hitük

- egy szemtanú, egy fiatal fiú nyilatkozott így a tragédiáról a BBC-nek.

Észak-Macedónia énekesnője a színpadon halt meg

A tragédiában életét vesztette a DNK együttes női énekese, Sara Projkovska is. A 48 éves, kétgyermekes édesanya nemcsak elismert előadó, hanem zenetanár is volt, aki számos nemzetközi színpadon fellépett, köztük az Eurovíziós Dalfesztiválon is.

Sara óriási hatással volt Európa zenei világára, rendkívül keresett volt a Balkán országaiban. Különböző műfajokban mozgott, alapított egy jazz kvartettet és részt vett több hiphop együttesben is, mindig hitt az együttműködésben, valamint abban, hogy másokat támogasson

- emlékezett rá unokatestvére, Petra Zlatevska.

Sara Projkovska Facebook profilképe, a 48 éves, kétgyermekes édesanya elismert előadó volt, az Észak-Macedón diszkótűzben életét vesztette / Fotó: Facebook



Gyászolók sokasága

Dragi Stojanov, aki egyetlen gyermekét veszítette el a tűzben, a nyilvánosság előtt fakadt ki:

Az egész világnak mondom. Vegyétek filmre. Halott ember vagyok, mindent elvesztettem… egész Európának tudnia kell. Ekkora szomorúság után mire jó nekem ez az élet? Nincs rá szükségem. Egy gyermekem volt, és elvesztettem

- siratta tini gyermekét az apa.

Észak-Macedónia: a diszkótűz után szülők siratják gyermekeiket, köztük Dragi Stojanov is / Fotó: Georgi Licovszki

Egyetlen kijárat, tömegpánik

Marija Taseva, a 19 éves fiatal túlélő a nővérével volt a klubban az észak-macedón tűz éjjelén. Visszaemlékezése szerint a tűz kitörése után mindenki sikítani és kiabálni kezdett: „Ki innen, ki innen!” Az emberek kétségbeesetten próbáltak kijutni, de a pánikban sokan elestek és a fiatalok egymáson tapostak.

Nem tudom, hogyan, de a földre kerültem, nem tudtam felkelni, és abban a pillanatban az emberek taposni kezdtek rajtam. A nővéremet láttam a földön, nem tudtam odajutni hozzá, a tömeg kifelé tolt engem, majd jöttek a mentők, láttam a füstben a földön feküdni... ő meghalt. Engem megmentettek, őt nem

– sírt Marija, akinek végül sikerült kimenekülnie az épületből.