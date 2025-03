Minden lángokban állt: mentőhelikopterrel vitték az egyéves borsodi kislányt kórházba

Drámai események zajlottak le a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Felsőkelecsényen hétfő este, ahol egy kigyulladt melléképület miatt kellett riasztani a tűzoltókat és a mentőket is. A lángok miatt ugyanis három kisgyermek is veszélybe került: egy egyéves kislányt, miután a légcsöve égett össze, életveszélyes állapotban, mentőhelikopterrel szállították kórházba, de egy öt hónapos csecsemő és egy egy év körüli kisfiú is megégett és füstmérgezést kapott. A bajt egy felborult hűsugárzó okozhatta – tudta meg a Tények. A szülők felelősségét a rendőrség vizsgálja. A családi ház mellett álló, egyébként teljesen leégett melléképületet egyébként állítólag a gyerekek számára tartották fenn, játszóházként. A szülők nem felügyelték a gyerekeket, amikor a kis híján tragédiával végződő tűz kialakult.