"Drága hercegem, miért hagytál itt minket?" – Összetörve búcsúznak szülei a szigetvári postán elhunyt pici Leó babától

Az egész települést megrázó tragédia Szigetváron történt, csütörtökön (február 13.) délelőtt. A Bama úgy tudja, hogy a helyiek nem is sejtették, hogy mi történik, csak akkor ocsúdtak fel, amikor több rendőrautó is szirénázva fékezett a szigetvári posta előtt. Ahogyan a korábban érkező mentők, úgy ők is berohantak az épületbe, ott ugyanis megtörtént minden szülő rémálma: leállt egy csecsemő légzése. Bár úgy tudjuk, hogy a mentősök minden erejükkel próbáltak segíteni a pici babán, a kicsi életét már nem lehetett megmenteni.

A tragédia Szigetváron, a helyi postán történt. A két és fél hónapos Leó életét már nem tudták megmenteni. A pici szülei összeomlottak Fotó: Illusztráció - Pexels

Tragédia Szigetváron: mindössze két és fél hónapos volt a kis Leó baba

Úgy tudni, hogy a tragikus eseményeket a bölcsőhalál okozhatta alvás közben. Ezt támasztja alá az is, hogy a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomoz az ügyben, de nem vizsgálják idegenkezűség lehetőségét, a történtek felderítése így közigazgatási eljárás keretei között folyik.

Információink szerint a mindössze két és fél hónapos Ármin Leó szülei, O. Balázs és L. Szintia teljesen összeomlottak a történtek után.

A fiatal pár két gyermeket nevelt közösen, november 24-én született meg a harmadik baba, a kis Leó.

Ismerőseik szerint az óvodás korú nagyobb gyerekek és a szülők is rajongtak a kisöcsiért, Balázs és Szintia ugyanis már nagyon várták legkisebb gyermeküket. Az összetört szülők most fájdalmas sorokkal búcsúztak imádott kisfiúktól, akivel csupán két és fél hónap adatott meg nekik.

Drága hercegem, miért hagytál itt minket? Nagyon szeretünk, Leókám

- írta a gyászoló anya, Szintia. Apukája zokogva köszönt el kisfiától.

Babám, gyere vissza! Kérlek, szerelmem! Miért mentél el, miért, életem!

- fűzte hozzá az apa, Balázs is, aki büszke apukaként pár hónappal korábban még boldog fotókat posztolt kisfiáról.

A halál pontos okát azonban még nem tudni, vélhetően erre majd a későbbi vizsgálatok adnak választ.