Megrendítő tragédia: elhunyt egy kisbaba a magyar postán

Hátborzongató tragédia miatt riasztották a rendőrséget a Baranya vármegyei Szigetvárra, miután a város egyik postáján elhunyt egy csecsemő.

Egy csecsemő vesztette életét egyelőre tisztázatlan körülmények között / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A Baranya Vármegyei Hírportál értesülései szerint bölcsőhalálról van szó, ugyanis egy csecsemő vesztette életét egyelőre tisztázatlan körülmények között. A helyszínre kivonultak a rendőrök is, akik később közölték, közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják a haláleset körülményeit, vagyis bűncselekmény gyanúja nem vetődött fel.

A portál azt állítja, több olvasói levelet is kaptak az esettel kapcsolatban, amelyekben sokkoló részletekről számoltak be, illetve egészen megdöbbentő dolgokat állítottak, ám míg be nem bizonyosodnak az információk, nem hozzák nyilvánosságra azokat - írja a Tények a bama.hu alapján.