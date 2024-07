„25 éves, de egy óvodás szintjén van” – Egyedüli magyarként küzd a ritka betegséggel Niki, akiért egy egész város fogott össze

Egyik szindrómába sem voltak beilleszthetőek az ő tünetei, így évekig nem tudtuk, hogy mi is a baja a kislányunknak. Svédországban és Portugáliában is vizsgálták már, mire kiderült, hogy egy olyan ritka betegsége van, aminek ő az egyetlen diagnosztizáltja Magyarországon, de a világon is csupán a 7.