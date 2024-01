„Nagyon szorít minket az idő” – új műtétre van szüksége a ritka genetikai betegségben szenvedő Laurának

Ahogy arról már a Bors is beszámolt, Deák Lauráról 3-4 hónapos korában derült ki, hogy egy nagyon ritka genetikai betegségben, shashi-pena szindrómában szenved. A betegség olyannyira ritka, hogy a világon Laurán kívül csupán 5 ilyen betegségben szenvedő személy van. A kislányt május 14-én műtötte meg a híres Igor Nazarov, aki rengeteg magyar beteg kisgyermeknek segít. Most, a műtét után 8 hónappal sor került a kontrollra, ahol az orvos szerint Laurának új műtétre van szüksége.

3 hónap alatt 4 millió forintot kell összegyűjteniük

Nazarov doktor januárban ismét találkozott Laurával. A kislány bár sokat fejlődött a műtétnek hála, a növése miatt visszafeszült pár izma. A sebész szerint ezen csak egy új műtéttel lehet segíteni, hogy a kajdacsi kislány tovább fejlődhessen és ne okozzon neki fájdalmat a feszesség.

– A műtét szemmel láthatóan sikerült, Laura egyensúlya és a lába egész jól nyújtható lett, de sajnos ahhoz hogy ez jobb legyen és ez a feszesség ne okozzon neki fájdalmat és még több sikeres eredményt elérjen további műtétre lesz szüksége. A doktor úr azt mondta, hogy minél előbb szükség van a következő műtétre, amire április 2-án kerülne sor. Nagyon közel van és nagyon szorít az idő bennünket ismét, ahogy tavaly is – nyilatkozta Laura édesanyja, Ilona.

4 milló forint. Ennyit kellene összegyűjteni, amiben nem csak a műtét, hanem az utána való terápiák és rehabilitáció is benne van

– tette hozzá. Az összeg összegyűjtésére áprilisig csupán három hónapja maradt a kajdacsi családnak, akik most az emberek segítségét kérik, hogy kislányuk tovább fejlődhessen.

„A kislányom egy igazi hős”

Deák Laura bár már négy éves, még mindig mászva közlekedik és járni, beszélni sem tud. A gyermekkori agyi bénulás következményeként kialakult hipotóniás izomgyengeség miatt önállóan nem tud öltözködni és enni sem, még egy kiskanalat sem tud egyedül megfogni. A májusi műtét sokat segített az állapotán, például javult a kancsalsága és bár fájdalommal, de ki tudja már nyújtani a lábát is.

– A kislányom egy igazi hős, amit a műtéten be is bizonyított. Minden mozdulat fájt neki a műtét után, de igazi hősként tűri és látom a szemében az akarást. Nagyon szépen köszönjük, aki idáig is támogatta Laura gyógyulását és nagyon szépen megköszönjük annak is, aki még szívesen támogatná. Nagyon szorít minket az idő, de hiszünk benne, hogy sikerül – zárta gondolatait Ilona, bízva az emberek segítségében. Lauráékat az alábbi posztban található számlaszámon lehet támogatni, hogy összegyűljön a pénz a szükséges beavatkozásra.