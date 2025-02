Reszkethetnek a gyorséttermek: új étteremlánc robban be a régióba

A németországi székhelyű dean&david a gyorséttermeknek egy fenntarthatóbb, tudatosabb és egészségesebb változata, ahol szintén olcsón és gyorsan ehetünk, azonban még egészségesen is. A cég éttermet nyitott Csehországban, és általános tendencia, hogy innen tovább haladnak a vállalkozások Szlovákiába. A Parameter felkereste a céget, akik elmondták, hogy nincs kizárva, hogy amennyiben a cseh piac jól teljesít, Pozsonyban is nyitnak üzletet. Ez azt jelenti, hogy az ott élő magyarok hamarosan élvezhetik az étterem ízeit, és talán Magyarországon is riválist kaphatnak a gyorséttermek.