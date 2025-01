"Nem mertem mérlegre állni" – XXL-ről XS-es méretre fogyott le Ágota

Hihetetlen fogyást tudhat maga mögött Ágota: 40 kilótól szabadult meg Fotó: Fanny magazin

„Megszerettem a bulgurt, spenótot, brokkolit”

Ágota akkor még a szüleivel élt, részben az édesanyja főztjét ette, de egy idő után meg akart tanulni főzni, így időnként saját magának készítette az ételeket.

– Arra figyeltem, hogy meglegyen a napi 3-5 étkezés – magyarázza. – Ugyanúgy megettem a pörköltet tésztával, sülteket, rántott húst is, de csak mértékkel. Tulajdonképpen ugyanazokat az ételeket fogyasztottam, amiket korábban is, csak kevesebbet. Például sült húsokból nem ettem meg egyszerre 3-4 nagy szeletet, mint ahogy korábban, hanem csak mondjuk két kisebb darabot, mellé pedig sok-sok zöldséget. Nem vontam meg magamtól semmit, mert így könnyebben tudtam tartani a kisebb adagokat. Az utóbbi egy évben nagyon megszerettem a bulgurt, spenótot, brokkolit, avokádót. Régen soha nem ettem ilyeneket, de most már el se tudom képzelni azt, hogy ne iktassam őket be az étrendembe. Amióta lefogytam, sokkal jobb a közérzetem, magabiztosnak érzem magam. Az XXL-es méretett XS-S méretre váltottam, ami számomra elég nagy felüdülés.

„Megéri küzdeni”

Ágota három műszakban dolgozik, de ennek ellenére igyekszik tartani a már korábban kialakított életformáját. Hetente háromszor-négyszer edz otthon, saját testsúlyos-, szalagos gyakorlatokat végez, és fut. Tudatosan megenged magának időnként „csaló” napokat, amikor az útja valamelyik gyorsétterembe vezet. Nem tartja magát édesszájúnak, de néha beiktat az étrendjébe egy kis csokit, süteményt, csipszet vagy akár energiaitalt is.

– Az én titkom az, hogy nem adtam fel. Küzdöttem azért, hogy változtassak a testemen, ezzel együtt a közérzetem is sokkal jobb lett. Büszke vagyok magamra, hogy végig csináltam. Nekem is voltak olyan napok, amikor azt mondtam, hogy nem bírom tovább, abbahagyom, de mégis felemeltem a súlyzót és végigtoltam az edzést. Minden fogyni vágyó embernek azt szeretném üzenni, hogy ne adja fel. Tudom, nem könnyű, nekem se egy hónap alatt mentek le a kilók, de megéri küzdeni érte. Amikor meglátja az ember a várva várt eredményt, annál nincs nagyobb boldogság.