Megható történet: Viki veséjét adta vőlegényének

– Ügyesen tálalta, mert nem kész tények elé állított, hanem bedobta, hogy mi lenne, ha kivizsgáltatná magát, csak, hogy tudjuk, alkalmas lenne-e élő donornak – folytatja Gábor. – Mondtam, hogy ha ettől nyugodtabban alszik, akkor persze. Bár akkor még fogalmunk sem volt róla, hogy ez több hónapos procedúra lesz. Utána pedig már természetesen követték egymást az események. Viki azzal érvelt, amiben igaza is volt, hogy minél tovább dializált egy beteg, annál rosszabbak lesznek később a beültetett szerv túlélési esélyei, hosszútávon pedig a transzplantáció a megoldás. Igazán bátor és önfeláldozó döntés volt ez a részéről. Tavaly áprilisban volt a műtétünk. Nagyon féltettem őt, de szerencsére minden rendben zajlott. Kevesen tudnak az élő donoros transzplantáció lehetőségéről, pedig életmentő lehet. Amíg dialízisre jártam, a velem együtt kezelt betegtársaim nagyrészét a betegségükből kifolyólag elvesztettük. Ezért is szeretném, ha minél többen látnának pozitív példát, betegek és hozzátartozók is, ami talán plusz töltetet, reményt tud adni nekik.

– Az Átszervezés Alapítvány és a Magyar Szervátültetettek Szövetsége évente több nyílt napot tart – árulja el Viki. – Aki érintett valahogyan ebben a betegségben, annak mindenképp érdemes elmenni. Sok erőt adhat, ha látnak olyan embereket, akik gyakran a vese transzplantáció után teljesebb, sikeresebb életet élnek, mint a betegség előtt…

