Kiderült: ezek a legszerencsétlenebb számok az Ötöslottón

Halmozódik az idén már 68 éves Ötöslottó főnyereménye és az Eurojackpot most elérhető legnagyobb nyereménye is. Hazánk legismertebb számsorsjátéka ezen a héten több mint 3,2 milliárd forintot kínál a telitalálatért cserébe, míg a 19 európai országban, köztük Magyarországon is játszható Eurojackpoton mintegy 30,6 milliárd forint (75 millió euró) várja szerencsés gazdáját.

Mintegy 4 hónapja nem volt telitalálat az Ötöslottón, aminek köszönhetően hétről-hétre emelkedik a jackpot összege. Legutóbb 2024. október 19-én volt telitalálat, a szerencsés játékos pedig a játék legnagyobb összegű nyereményét zsebelhette be, több mint 6,6 milliárd forintot. Ezen a héten a tét ugyan kisebb, 3,2 milliárd forint, de ez az összeg is akkora, hogy a nyertes családjának akár több generáción keresztül is jóllétet biztosíthat. A halmozódás ideje alatt, azaz az elmúlt 16 héten 349 játékost egy hajszál, pontosabban egy szám választott el a legnagyobb nyereménytől, ám ők sem búslakodhattak, hiszen a játék árának többszörösét nyerték meg, milliós összeget nyertek a 4 találatos szelvényükkel.

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Úgy tűnik, hogy Fortuna istenasszonya különösen kedveli a 3-as és a 29-es számokat, mivel azt elmúlt 16 héten mindkét szám háromszor került ki az Ötöslottó sorsológömbjéből. Ezzel szemben van 7 olyan szám, amelynek eddig nem kedvezett a szerencse: az Ötöslottón megjátszható, 1-90-es számok közül a 9, 15, 31, 37, 63, 69, 75-ös golyók nem kerültek kihúzásra az elmúlt 4 hónapban.

Ritkaság számba megy az is, hogy a múlt héten a joker kiegészítő játék főnyereményét hárman vitték el, azaz fejenként 150,6 millió forinttal lettek gazdagabbak. Utoljára több mint 8 éve volt olyan, hogy legalább 3 darab 100 milliós nyertes legyen egy sorsoláson.

Európaiak millió izgulhatnak a héten, ugyanis most pénteken a 19 európai országban elérhető Eurojackpot játékon 75 millió euró, azaz több mint 30 milliárd forint már a tét, mivel január 10-e óta halmozódik a főnyeremény. Ennél a játéknál a legrégebben kihúzott alapszámok: 12, 33, 5, 13, 6. Tavaly négy olyan szerencsés eset volt, amikor a maximális főnyereményt, 120 millió eurót vittek el a nyertesek.