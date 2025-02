Mindenki teszi a dolgát, az olimpikon családja intézi a hivatalos dolgokat, amit Dudás Miki édesapja halála után kell. A sportoló szerint a sok elvégzendő feladat kicsit leköti őket, de a gyász minden pillanatban belopakodik a gondolataikba.

Dudás Miki újabb részleteket árult el édesapja utolsó óráiról Fotó: TV2

Dudás Miki: Körbeállta apát a család, elköszöntünk tőle!

A kajakos szerint megváltás volt a halál a brutálisan megvert apukájának. Dudás Miki édesapja egyszer sem ébredt fel a kómából, egyszer sem volt javulás az állapotában.

– Valahol várható volt, nem mondom, hogy hirtelen ért bennünket, mert az az elmúlt fél év az úgy telt, hogy folyamatosan lejtőn volt apának az állapota – mondta a TV2 Mokkában Dudás Miki. – Mindig úgy jöttünk el tőle a kórházból, csak rossz hírekkel, egyszer sem volt az, hogy bármi javulás lett volna. Én most nagyon nagy ürességet érzek, meg dühöt, próbálok kapaszkodni a két gyermekembe otthon, hogy ezt a fájdalmat valahogy átvészeljem!

Mint arról korábban a Bors írt: a világbajnok kajakos kislánya hangüzeneteket küldött be édesapjával az imádott nagypapájának, hogy menjen haza, már nagyon szeretne vele a játszótérre menni. Orosz Barbara kérdésére az olimpikon elárulta:

Miló, a kisfiam még csak kétéves, neki nem mondtunk semmit, Manci ő már ötéves, amikor hazamentünk a kórházból látta, hogy sírtunk, én is, a párom is, rögtön kérdezte, hogy apa és anya miért sír. Akkor mondtam, hogy Pisti papa örökre elaludt. Kérdeztem tőle, hogy érti-e, hogy ez mit jelent, és ő azt válaszolta, hogy igen…

A korábbi élsportoló azt is elárulta, szombaton hívták őket a kórházból, hogy menjenek be elköszönni szerettükhöz, így el tudtak búcsúzni.

– Apának aznap hajnal ötkor volt egy nagy rohama, utána hívták anyát, hogy itt az idő, ez az utolsó pár óra. Ha szeretnénk még utoljára megfogni a kezét, akkor azonnal menjünk be. Rohantunk be, apát körbeállta a család, a tesóm, anyukám, apu édesapja és én, beszéltünk hozzá, elköszöntünk tőle egyesével is, még mindig nagyon nehéz erről beszélni.

A kajakos családja mindig nagyon összetartó volt, a gyászban is összekapaszkodnak Fotó: Facebook/Dudás Miklós

Folyamatosan kapcsolatban vannak az ügyvéddel

Mint ahogy arról lapunk is írt, megváltozott a tényállás, a támadónak már halált okozó testi sértés miatt kell felelnie.