Figyelem: vörös kód van érvényben, róluk se feledkezzünk meg!

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára péntekig elrendelte a vörös kódot.

A kutyákat is érinti a hideg időjárás Fotó: Pexels

Az intézkedésnek a célja egyrészt, hogy felhívja a figyelmet a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt ilyenkor a szociális szektorban a diszpécser jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.

A hideg időben az állatokra is figyelni kell!

A fagyos éjszakák nem csak az emberek számára jelentenek komoly veszélyt. A kutyákat és egyéb más állatokat is érinti a hideg időjárás, leginkább azokat, akik hosszú időt a szabadban vannak. A baon.hu arról számolt be, hogy Kecskemét utcáit járva azt tapasztalják, egyre több gazdi figyel arra, hogy kutyáik számára is meleg ruhát biztosítson. A hideg téli éjszakákon sok gazdi igyekszik biztosítani házi kedvence számára a megfelelő védelmet, hogy ne szenvedjen a zord időjárás következményeitől.

Fotó: Baon.hu/Bús Csaba

A fagyos időre a legérzékenyebbek a rövid szőrű, a beteg és az idős kutyák, valamint a kölykök, de a megfelelő ruházat kiválasztásával elkerülhetjük, hogy az állat kihűljön vagy más egyéb egészségügyi problémája legyen.

Marad a zord időjárás

Az előrejelzés szerint szerdától naposabb, szárazabb idő lesz, ám az éjszakák továbbra is hidegek maradnak, szombatig jellemzően -15 és -5 fok között alakul a hőmérséklet. Délutánonként ugyan enyhülés várható, de a 10 fokot nem éri el a hőmérséklet - írja a baon.hu.