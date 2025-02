Családi adókedvezmények soha nem látott bővülése és a munkáshitel repülőrajtja

Tehát tudatosan, konkrét tervekkel igénylik a hitelt? Tudna példákat mondani?

Igen! Tanulságos volt, mikor tavaly novemberben, decemberben szakképző intézmények diákjaival beszélgettem. A fiataloknak már kész terveik voltak. Volt, aki az otthoni asztalos családi vállalkozásának a gépparkját frissítené, más autószerelő-műhelyt indítana. Pályakezdő kozmetikusok, fodrászok a vállalkozásuk beindításához használnák az összeget. de olyan is volt, aki azt mondta: marketingre költené. Ez is nagyon jó, mert ebből az látszik, hogy a szakképzésben nem csak a szakmát tanítjuk meg a fiataloknak, hanem azt is, hogy meg kell tanulniuk reklámozni, eladni a tudásukat. Jellemző még a használt autó vásárlása, ami pedig a munkába járást segíti.

Fotó: Bors

A gyerekvállalás itt is engedményeket hoz, erre gondolt, amikor az életkezdést említette?

A munkáshitellel a családalapítást és a gyermekvállalást is ösztönözzük. Az első gyermek megszületése után két évig nem kell törleszteni az édesanyáknak. Ez a könnyítés a második gyermeknél is életbe lép, ráadásul ekkor már a tartozás felét is elengedjük. A harmadik gyereknél pedig a teljes tartozást.

Mit üzenne azoknak, akik fontolgatják a hitelfelvételt?

Jól gondolják meg, hogy mire használják ezt a 4 millió forintot. Indítsák el az életünket, a vállalkozásukat, legyenek sikeresek. Mert, ahogy mondani szoktuk, a fiatalok sikere a nemzet sikere. Hajrá!