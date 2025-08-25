„A négyéves lányomnak fájt a szeme, majd az orvosok azt mondták: »Nagyon sajnáljuk, hogy ezt kell közölnünk«”

Lesújtó hírt kapott egy család: a 4 éves kislányuk arra panaszkodott, hogy fáj a szeme, majd nem sokra rá egy ötórás műtéten esett át, hogy megmentsék az életét.

Fotó: Facebook

A 43 éves Lisa Morton 2023 novemberében a sürgősségire vitte 4 éves lányát, Jessyt, miután észrevette, hogy a szeme vörös. Antibiotikumot kaptak, ami megszüntette a tünetet. De egy hónappal később Jessy fájdalomra kezdett panaszkodni, amikor fény érte. Az anyukája visszavitte a sürgősségire, de ott az orvosokat nem érdekelte a szeme, hanem inkább a mandulagyulladására kapott gyógyszereket.

A következő év márciusára beutalták egy szemészeti klinikára, de Lisa tudta, hogy az túl messze van, ezért 2024 januárjában elvitte egy magánorvoshoz. Az optikus azonnal a kórházba küldte őket. A négyéves kislányt a Queen Mary's Kórházba szállították, ahol az orvosok attól tartottak, hogy a szemében egy ritka rákfajta, a retinoblasztóma állhat fenn. Az MRI végül beigazolta a félelmüket, Jessy szemét pedig a Royal London Kórházban eltávolították, és protézissel pótolták.

A diagnózis megerősítésének pillanatáról Lisa ezt mondta: „Emlékszem, hogy az orvos megkérdezte, hogy részt vehetünk-e egy Zoom-híváson. Azt mondták: »Nagyon sajnáljuk, hogy ezt kell mondanunk«. Azt mondták nekünk, hogy mivel Jessynek előrehaladott daganata van (E stádium), a szem eltávolítása – más néven enukleáció – az egyetlen kezelés. Egyszerűen nem akartam elhinni, hogy ez a valóság, sokkoltak a hírek és rettegtünk, amikor meghallottuk, hogy a kislányunknak rákja van. Nem értettem, hogy ez hogy lehetséges. Egy hónappal korábban még csak azt mondta, hogy fáj a szeme, és semmi más.”

Lisa és férje, a 43 éves Bradley Morton kénytelen volt elmondani a lesújtó hírt 13 éves fiuknak, Harrynek és közvetlen családjuknak. Jessy jobb szemét február 7-én távolították el. A műtét jól sikerült, és hat héttel később Jessynek beültették az első „különleges szemét”. Lisa azt mondta: „Jessy műtétje nagyon jól sikerült, és csodálatosan gyógyult, alig volt véraláfutás.”

„A Royal London Hospital klinikai szakápolója fantasztikus volt; a nagy műtét előtt elmentünk hozzá, és arra biztatott minket, hogy vigyük el a fiunkat is. Megnyugtatott minket, elmagyarázta, hogyan működik a speciális műszem, és megmutatott nekünk egyet.”