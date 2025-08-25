„A négyéves lányomnak fájt a szeme, majd az orvosok azt mondták: »Nagyon sajnáljuk, hogy ezt kell közölnünk«”

Lesújtó hírt kapott egy család: a 4 éves kislányuk arra panaszkodott, hogy fáj a szeme, majd nem sokra rá egy ötórás műtéten esett át, hogy megmentsék az életét.
A 43 éves Lisa Morton 2023 novemberében a sürgősségire vitte 4 éves lányát, Jessyt, miután észrevette, hogy a szeme vörös. Antibiotikumot kaptak, ami megszüntette a tünetet. De egy hónappal később Jessy fájdalomra kezdett panaszkodni, amikor fény érte. Az anyukája visszavitte a sürgősségire, de ott az orvosokat nem érdekelte a szeme, hanem inkább a mandulagyulladására kapott gyógyszereket.
A következő év márciusára beutalták egy szemészeti klinikára, de Lisa tudta, hogy az túl messze van, ezért 2024 januárjában elvitte egy magánorvoshoz. Az optikus azonnal a kórházba küldte őket. A négyéves kislányt a Queen Mary's Kórházba szállították, ahol az orvosok attól tartottak, hogy a szemében egy ritka rákfajta, a retinoblasztóma állhat fenn. Az MRI végül beigazolta a félelmüket, Jessy szemét pedig a Royal London Kórházban eltávolították, és protézissel pótolták.
A diagnózis megerősítésének pillanatáról Lisa ezt mondta: „Emlékszem, hogy az orvos megkérdezte, hogy részt vehetünk-e egy Zoom-híváson. Azt mondták: »Nagyon sajnáljuk, hogy ezt kell mondanunk«. Azt mondták nekünk, hogy mivel Jessynek előrehaladott daganata van (E stádium), a szem eltávolítása – más néven enukleáció – az egyetlen kezelés. Egyszerűen nem akartam elhinni, hogy ez a valóság, sokkoltak a hírek és rettegtünk, amikor meghallottuk, hogy a kislányunknak rákja van. Nem értettem, hogy ez hogy lehetséges. Egy hónappal korábban még csak azt mondta, hogy fáj a szeme, és semmi más.”
Lisa és férje, a 43 éves Bradley Morton kénytelen volt elmondani a lesújtó hírt 13 éves fiuknak, Harrynek és közvetlen családjuknak. Jessy jobb szemét február 7-én távolították el. A műtét jól sikerült, és hat héttel később Jessynek beültették az első „különleges szemét”. Lisa azt mondta: „Jessy műtétje nagyon jól sikerült, és csodálatosan gyógyult, alig volt véraláfutás.”
„A Royal London Hospital klinikai szakápolója fantasztikus volt; a nagy műtét előtt elmentünk hozzá, és arra biztatott minket, hogy vigyük el a fiunkat is. Megnyugtatott minket, elmagyarázta, hogyan működik a speciális műszem, és megmutatott nekünk egyet.”
Jessy négy kemoterápiás kezelésen esett át, mielőtt 2024 májusában mindent rendben találtak. Lisa szerint Jess „pimasz és akaraterős”, és szeptemberben kezdi az iskolát. „Jessy most négyéves, és fantasztikus” – tette hozzá.
